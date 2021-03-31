ВОЗ попросили проверить вероятность утечки коронавируса из лаборатории США

Китай попросил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проверить вероятность утечки коронавируса из лабораторий в других странах, включая США. С таким заявлением выступила представитель МИД Китая Хуа Чуньин, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что эксперты ВОЗ выразили готовность при необходимости изучить возможность утечки вируса из других лабораторий мира. По словам Чуньин, в Ухане подобное расследование уже было проведено, однако американскую военную лабораторию Форт-Детрик, с которой китайские власти связывают вспышку коронавируса, международные эксперты не посетили. "Хотела бы спросить вас, почему иностранные СМИ не сообщают о лаборатории Форт-Детрик. Новости о ней были в июне 2019 года, но потом их не стало … Почему вы храните молчание?" - воскликнула она.

Ранее ВОЗ выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. Как и сообщалось ранее, в докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории. Эксперты пришли к выводу, что вирус, вероятно, попал к человеку от летучих мышей через других животных.

США и еще 13 стран выразили обеспокоенность в связи с публикацией доклада, отметив, что расследование было проведено со значительной задержкой, а эксперты ВОЗ не получили доступа к полной информации, связанной со вспышкой вируса в Китае. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки призвала организацию устроить вторую стадию исследования, допустив на нее международных и независимых экспертов. Она также выразила беспокойство в связи с содержанием доклада: по ее словам, он не приблизил мировое сообщество к пониманию того, как именно началась пандемия в китайском Ухане, - а значит, не поможет предотвратить подобную ситуацию в будущем.

Источник: lenta.ru