Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети

Отличная новость для абонентов MegaCom, которые часто звонят на номера других мобильных операторов страны (O!, Beeline) и фиксированные номера "Кыргызтелекома", тратя на это значительную часть бюджета.

Теперь вы можете подключить к основному тарифному плану дополнительный пакет "220 минут вне сети" от MegaCom. Его главное преимущество – выгодная стоимость за одну минуту разговора с абонентами других мобильных операторов КР – всего 1,64 сома!

Для подключения достаточно набрать USSD-команду: *228*1*220#.

Абонентская плата за подключение дополнительного пакета "220 минут вне сети" – 360 сомов за 28 дней.

Подробная информация – на официальном сайте компании MegaCom.