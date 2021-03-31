Лидер "Родины" предложил ужесточить наказание для мигрантов

Лидер партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что иностранцы должны нести более суровые наказания по сравнению с россиянами за совершение аналогичных с ними преступлений. Он предложил разработать специальный Уголовный кодекс для мигрантов.

Журавлев приводит в пример страны Персидского залива, где якобы применяется такая практика. Депутат уверен, что ужесточение наказаний для мигрантов будет стимулировать их соблюдать законы и не идти на преступления. "Права хозяина и гостя не могут быть равными", – объясняет свое предложение политик и приходит к заключению, что и ответственность должна быть разной.

Отметим, по данным правоохранительных органов, в 2021 году доля преступлений, совершенных иностранцами, составляет менее 3 %. Кроме того, такой подход может противоречить нормам соблюдения прав человека.

Источник: media-mig.ru