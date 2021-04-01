Алина и Айпери - легенда интернет–мошенников

Близняшек с тяжелыми ожогами в Таласской больнице нет. И никогда не было. Фото детей используют киберпреступники. Вычислить их - пара пустяков, но только никто этим не занимается.

С начала года в соцсетях всплывают фотографии несчастных детей, которые действительно получили тяжелые ожоги. Но где и когда - неизвестно. Авторы же сообщений утверждают, что это Алина и Айпери - близняшки из Таласа, которые перевернули на себя ведро с кипятком и сейчас находятся в таласской областной больнице.

Прямых телефонов родителей девочек не публикуют, в сообщениях только реквизиты для электронных переводов денег на банковские карты, кошелек "ЭЛСОМ" и номер телефона, на который можно пополнять баланс, на него невозможно дозвониться.

Мы попросили врачей республиканского ожогового центра узнать, если ли такие пациентки в Таласе и действительно ли им нужна помощь. Оказалось, что таких детей не госпитаизировали и откуда эта информация и фото - неизвестно.

Если вы хотите помочь детям, действительно получивим тяжелые ожоги, то можете пополнить баланс "ЭЛСОМа" 0552217217. Это ожоговая копилка волонтеров "Дизель–форума", которые уже много лет помогают покупать дорогие лекарства малоимущим пациентам ожогового отделения.

И как раз сейчас на попечении волонтеров - полуторагодовалая Сабина Шералиева с тяжелыми ожогами. И ей действительно сейчас очень нужна наша с вами помощь!

Принести ее также можно и на точки сбора интернет–форума Diesel.elcat.kg:

Тоголока Молдо - Чуй, Дворец спорта (кофейня Сoffee) - 0–555–58–76–44 (прямой), Зульфира (Paramaribo).(Кофейни работают ежедневно с 9 до 24 часов, все работники кофеен в курсе - помощь можно приносить в любое время, пароль - "Дизель".)

Рынок "Дордой", "Европа", 1–й проход, 151–й контейнер - 0–551–33–28–82, Наташа (nataska.visitor).

"1000 мелочей", магазин "Аромагия", вход со стороны перекрестка пр. Чуй и ул. Гоголя, Валентина (Primavera) - 0–777–37–42–68.

Редакция газеты "Вечерний Бишкек", ул.Усенбаева, 2 (в среду с 9.00 до 17.00) тел.: 0–555–92–35–65, Надежда (Sanje).

Свято–Воскресенский кафедральный сбор (соцотдел), Жибек Жолу, 497 (пересекает Тоголока Молдо) (понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 17.00), 0–555–923–565, Надежда (sanje)

Магазин "Дордой–Плаза", 1–й этаж, бутик B–17, тел 0(502) 00–22–17 Аделина.

Во всех точках есть специальные дизельские тетрадки, куда нужно записать информацию: указать сумму, кому она предназначена и от кого.

Внимание! Мы представляем отчетность по расходованию ТОЛЬКО тех средств, которые поступили на точки сбора "Дизеля".

Если вы переводите деньги на личный счет пациента, его родителей или передаете их лично в руки, пожалуйста, за информацией о расходах обращайтесь к получателю.