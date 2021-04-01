Армия США озаботилась изучением конфликта

Американские военные в настоящее время активно изучают опыт недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы лучше подготовиться к военным действиям, в которые могут быть вовлечены в будущем. Об этом пишет The Foreign Policy.

Как отмечает издание, разгоревшийся осенью прошлого года конфликт между Арменией и Азербайджаном показал высокую эффективность применения беспилотных летательных аппаратов, перед которыми уязвимыми оказываются как личный состав, так и бронетехника. По словам полковника Скотта Шоу, возглавляющего подразделение Армии США, которое занимается вопросами ассиметричной войны, Азербайджан смог добиться значительных успехов в войне за счет привлечения турецких беспилотников Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов - они легко уничтожали армянские бронетанковые силы и колонны с поставками для армии еще до того, как те успевали достичь линии фронта.

Так, напомнил специалист, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что благодаря турецким БПЛА Баку смог уничтожить вооружение противника на сумму, превышающую 1 миллиард долларов. И хотя достоверность этих цифр вызывает сомнения, эффективность использования подобной техники была доказана, считает Шоу. По его мнению, в будущем именно беспилотники будут играть значительную роль в войнах, причем речь идет как о летательных аппаратах, так и о наземных и надводных средствах. Кроме того, за счет них позволить себе иметь современные военно-воздушные силы смогут не только такие признанные военные державы, как США или Россия, но и гораздо менее обеспеченные страны. "Эти беспилотные системы будут распространяться, потому что они дешевле", - пояснил полковник.

Учитывая все это, американской армии придется менять и свое оснащение, и стратегию участие в военных конфликтах, чтобы оставаться боеспособной, считает Шоу. В частности, военным США придется обратить больше внимания на маскировку своих наземных подразделений, в том числе на камуфляжную раскраску техники и использование частот FM-диапазона для армейских коммуникаций. Кроме того, американской армии придется стать гораздо более мобильной, поскольку преимущество исключительно в огневой мощи больше не сможет обеспечить ее выживаемость.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России заключили перемирие, однако оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения начались бои. 9 ноября Баку, Ереван и Москва приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Источник: lenta.ru