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Кыргызстанца заподозрили в изнасиловании в Мурманске несовершеннолетней

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- Евгений Денисенко
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В Ленинградской области, под городом Луга задержан 31-летний мигрант И.Э., подозреваемый в изнасиловании девочки в Мурманске. По предварительным данным, это может быть уроженец Кыргызстана.

Преступление он совершил в ночь с 18 на 19 марта, надругавшись над 15-летней местной жительницей. После поступления заявления в полицию от пострадавшей сотрудники правоохранительных органов сразу же занялись поиском насильника. В городе был организован план "Перехват". Досматривались все машины, выезжающие из Мурманска. Это создало на выездах большие пробки, однако предпринятые усилия не дали результата. И лишь спустя более десяти дней подозреваемого удалось найти – уже в другом регионе страны, почти в 150 километрах от Санкт-Петербурга.

"В интересах следствия с учётом того, что ситуация касается несовершеннолетней, какие-либо обстоятельства дела не разглашаются", - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области.

Согласно ч.3 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней"), по которой возбуждено уголовное дело, задержанному в случае доказательства его вины может грозить лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. По некоторым данным, подозреваемый уже имеет судимость.


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URL: https://www.vb.kg/399025
Теги:
изнасилование, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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