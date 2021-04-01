В Москве состоялся инициированный кыргызстанцами турнир по ММА

"Спорт против преступности" – международный турнир по смешанным единоборствам под таким названием прошел в Москве. Спортсмены из Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана провели поединки, борясь за кубок Министерства внутренних дел Кыргызстана.

Такой именной турнир в российской столице стал уже традиционным. Первый из них по счету, организованный правоохранительным ведомством КР, состоялся 4 апреля 2015 года в универсальном спортивном комплексе "Крылья советов". И был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на нем разыгрывался "Кубок Дружбы народов".

Почин МВД республики тогда поддержали Федерация ММА КР, Федерация по смешанным боевым искусствам Московской области, посольство КР в РФ, ряд бойцовских клубов. Прежде всего – созданный молодым предпринимателем из Кыргызстана Кубанычбеком Осмонбековым (недавно он также возглавил Координационный совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области) клуб "Айкол" - сегодняшняя профессиональная лига по ММА #AIKOLFC.

С тех пор соревнования на Кубок МВД Кыргызстана в Москве стали ежегодными. Участие в открытии нынешнего турнира приняли заместитель директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ (БКБОП, Москва) от МВД Кыргызской Республики полковник милиции Аскат Алиев, представитель МВД КР в РФ полковник милиции Нурлан Жанбаев, сотрудники посольства Кыргызстана, Кубанычбек Осмонбеков, представители ОДКБ, других организаций.

Всего было проведено 32 боя по различным весовым категориям. В общекомандном зачете первое место занял спортивный клуб "Ак-Барс", второе - "Зулпукар", третье - "Чуст Зокир Узбекистан". В представительстве МВД КР в РФ отметили, что данный турнир преследовал также информационно-воспитательные цели, популяризацию здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди молодых соотечественников. В планах, как заявлено, - организация новых состязаний.