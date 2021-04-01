Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 99.80 - 100.92

В Москве состоялся инициированный кыргызстанцами турнир по ММА

113  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Спорт против преступности" – международный турнир по смешанным единоборствам под таким названием прошел в Москве. Спортсмены из Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана провели поединки, борясь за кубок Министерства внутренних дел Кыргызстана.

Такой именной турнир в российской столице стал уже традиционным. Первый из них по счету, организованный правоохранительным ведомством КР, состоялся 4 апреля 2015 года в универсальном спортивном комплексе "Крылья советов". И был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на нем разыгрывался "Кубок Дружбы народов".

Почин МВД республики тогда поддержали Федерация ММА КР, Федерация по смешанным боевым искусствам Московской области, посольство КР в РФ, ряд бойцовских клубов. Прежде всего – созданный молодым предпринимателем из Кыргызстана Кубанычбеком Осмонбековым (недавно он также возглавил Координационный совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области) клуб "Айкол" - сегодняшняя профессиональная лига по ММА #AIKOLFC.

С тех пор соревнования на Кубок МВД Кыргызстана в Москве стали ежегодными. Участие в открытии нынешнего турнира приняли заместитель директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ (БКБОП, Москва) от МВД Кыргызской Республики полковник милиции Аскат Алиев, представитель МВД КР в РФ полковник милиции Нурлан Жанбаев, сотрудники посольства Кыргызстана, Кубанычбек Осмонбеков, представители ОДКБ, других организаций.

Всего было проведено 32 боя по различным весовым категориям. В общекомандном зачете первое место занял спортивный клуб "Ак-Барс", второе - "Зулпукар", третье - "Чуст Зокир Узбекистан". В представительстве МВД КР в РФ отметили, что данный турнир преследовал также информационно-воспитательные цели, популяризацию здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди молодых соотечественников. В планах, как заявлено, - организация новых состязаний.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399026
Теги:
смешанные бои, спорт, Москва
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  