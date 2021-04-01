Президенту России сообщили о просьбе посольства Кыргызстана

Создать единую систему учёта детей мигрантов – с таким предложением выступила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Федерального Собрания РФ Лилия Гумерова. Своими соображениями по данному поводу она поделилась в ходе заседания Совета при президенте России по межнациональным отношениям, которое прошло 30 марта с участием Владимира Путина.

Отметив, что глава государства своим Указом объявил Десятилетие детства в стране, Гумерова подчеркнула: "В многонациональной России нет и никогда не было чужих детей, при этом мы должны понимать всю палитру детства: родились ли дети в России, станут ли в будущем её гражданами".

По словам парламентария, сегодня, по оценке Министерства просвещения, 140 тысяч детей мигрантов учатся в российских школах. В то же время иногда эта цифра из различных ведомств, к сожалению, отличается.

"В этой связи предлагаем создать единую систему учёта детей мигрантов, единую базу данных, чтобы мы чётко видели, сколько в Россию въехало детей, сколько осталось, чем они заняты, какие необходимы меры социальной заботы государства, поскольку речь идёт о будущих гражданах нашей великой страны", - заявила Лилия Гумерова.

Она также считает важным определить ответственность родителей-мигрантов за несвоевременное информирование о пребывании их детей на территории России: "Ведь мы должны знать, где эти дети, ходят ли они в детский сад, в школу, прикреплены ли к поликлинике".

Депутат напомнила, что в недавно подписанном Путиным перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей правительству дано задание определить федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке и реализации такой политики. И предложила, чтобы функции координации в этой области взял на себя единый федеральный орган исполнительной власти по семейной политике,

"В сфере его ответственности, - отметила Гумерова, - находились бы все дети, все семьи с детьми, включая семьи мигрантов, ведь мы не можем делить семьи на разные категории…Сегодня у нас есть профильная госпрограмма "Реализация государственной национальной политики", которая имеет подпрограмму по социализации и адаптации мигрантов. Здесь тоже видится вполне логичным в рамках данной программы активно совершенствовать механизмы межведомственного взаимодействия. Также разумными представляются, на наш взгляд, предложения по комплексной оценке потребностей детей мигрантов, чтобы мы уже на входе могли оценить их уровень владения русским языком, общей подготовки, их социальный портрет".

Парламентарий выступила с ещё одним предложением – о комплексной адаптации детей мигрантов: от детского сада, школы до получения в России профессии.

"3 марта, - сообщила Лилия Гумерова, - я встречалась с послом Киргизии Гульнарой-Кларой Самат. Она обратила внимание, что достаточно большое количество выпускников школ – детей мигрантов из Киргизии не продолжают учёбу и нигде не работают. Нередки случаи, когда они попадают в асоциальную среду. Посол Киргизии обратилась с просьбой оказать содействие в их обучении в российских колледжах и училищах, предложила совместно разработать комплексную программу сотрудничества в сфере среднего специального профессионального образования. Такая программа, на наш взгляд, Владимир Владимирович, позволит получить дополнительные квалифицированные рабочие кадры с учётом потребностей рынка труда, а также будет способствовать декриминализации не занятых ни трудом, ни учёбой подростков и молодёжи. Отработав в качестве пилота эти проекты, мы могли бы проецировать их потом в более широком масштабе".