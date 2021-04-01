Инвестор готов завести в Бишкек 700 автобусов. Его удивляет позиция мэрии

Представители транспортной компании "Шыдыр жол Kg" заявили о готовности в течение трех лет завезти в столицу около семисот автобусов большой вместимости за свой счет. Мало того, есть даже планы по строительству автосборочного предприятия. Однако ей нужна помощь муниципалитета, которая заключается в предоставлении участка. Но что-то чиновники никак не идут навстречу бизнесменам, хотя на каждом углу кричат о старании привлечь в страну инвесторов.

Сразу не понравились

Вообще, путь этой перевозческой фирмы на транспортном рынке Бишкека оказался довольно-таки тернистым. Причем с самого начала чиновники ее почему-то невзлюбили. А началось все в мае 2017 года, когда на кольцевой маршрут № 35 вышли привезенные компанией новенькие автобусы. Воодушевленные тем, что мэрия отдала им один из центральных маршрутов столицы, а также пообещала проработать вопрос дотаций, транспортники решили завезти сто машин вместимостью 80 пассажиров и работающих на газе. Мало того, все они должны были быть оснащены пандусами для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Расчеты показывали, что столь крупная покупка обойдется фирме в довольно большую сумму денег. А тариф в 8 сомов никак не способствует тому, чтобы элементарно вернуть вложенное за разумное время, не говоря уже о прибыли. Именно поэтому мэрия и пообещала, что решит вопрос с дотациями. Ведь поднимать стоимость проезда хотя бы до 10 сомов чиновники боялись.

Увы, обещание финансовой помощи перевозчикам так и осталось простыми словами. Да, вопрос был внесен на рассмотрение профильной комиссии бишкекского городского кенеша. Но дальше этого дело не ушло. А потому и фирма не стала торопиться с покупкой той самой сотни машин, ограничившись на первом этапе полутора десятками. Каждый автобус, на минуточку, обошелся бизнесменам в 90 тысяч долларов.

Ну а в конце июля 2017 года в редакцию "Вечернего Бишкека" пришла генеральный директор "Шыдыр жол Kg" Токтобюбю Оргалча. Она без прикрас рассказала о том, что мэрия не только не выполняет взятых на себя обязательств, но и откровенно вставляет палки в колеса.

- В 2016 году между нами и муниципалитетом был подписан меморандум о сотрудничестве, - рассказала руководитель транспортного предприятия. - Фирма взяла на себя обязательство приобрести сто автобусов марки Hengtong вместимостью до 80 пассажиров и выпустить их на городские маршруты. Причем речь о современных моделях, оснащенных газовыми двигателями, пандусами и системой видеонаблюдения. И здесь важно подчеркнуть, что договоренности эти шли в рамках программы государственно-частного партнерства.

- Однако не все пошло так, как мы договаривались. Главным пунктом соглашения было обещание отдать нам 5 маршрутов на 5 лет. Однако, когда первые 12 машин приехали в столицу, они более месяца просто стояли, так как не выделяли маршрут. Мы даже подумывали увезти технику в другой город, например, в Ош. Но потом власти все-таки отдали линию № 35. Правда, вместо пятилетней аренды с нами каждый раз заключают трехмесячные договоры.

Перевозчиков также беспокоила конкуренция со стороны многочисленных бусиков. Причем, по словам директора, чиновники еще на этапе подписания меморандума обещали, что, как только большие машины выйдут на маршрут, дублирующие микроавтобусы № 113 и 213 сразу уберут.

И первый действительно убрали. Случилось это в июне, хотя соответствующий приказ управление городского транспорта выпустило еще в конце мая. А 213-й на момент того интервью продолжал работать.

- Муниципалитет обещал проработать вопрос о дотациях за перевозку льготников. Чиновники должны были сделать это заранее, но вынесли его на обсуждение депутатов горкенеша только тогда, когда новые машины уже колесили по улицам. Да и то, окончательного решения все равно принято не было. Плюс мы рассчитывали, что оплата будет 10 сомов, а не 8, - рассказывала Токтобюбю Оргалча.

Отдельным пунктом стоял вопрос о выделении автобазы, чтобы можно было ставить автобусы на ночь, ремонтировать их, мыть, а еще разместить врача и контрольного механика.

- Нас временно разместили в автопарке на улице Кустанайской. Говорили, сначала нужно выиграть конкурс, чтобы уже основательно заселиться на территорию базы. А потому мы не можем пока установить диагностическое и ремонтное оборудование, автоматизированные мойки и все остальное. Автобусы вынуждены мыть вручную, компьютерную диагностику узлов и агрегатов делаем с помощью ноутбука, - отмечала директор.

Все перечисленные проблемы и послужили причиной, по которой инвесторы не стали завозить оставшиеся из обещанной сотни машины.

- Сто автобусов – это было только начало. Мы планировали завезти 600-700 и выйти не только на столичные улицы, но и на пригородные, а также междугородные направления. Наш китайский партнер готов поставлять запчасти, ремонтное оборудование на хороших условиях. Но из-за того что процесс затянулся, производитель может отказаться от сотрудничества. Ведь, чтобы получить такие условия, мы взяли на себя определенные обязательства. Заводу нужно продавать свою продукцию, а не сидеть в ожидании чуда, - рассказала тогда руководитель фирмы.

Ситуация не поменялась

С того момента прошло уже почти четыре года. Обещанная фирмой сотня автобусов в Бишкек так и не приехала. Мало того, все это время ее название с завидной регулярностью фигурировало в скандалах, связанных с маршрутом № 5. Так почему за все это время компания так и не смогла набрать обороты? Об этом и многом другом рассказал известный транспортник-активист Алтынбек Доспаев, который на данный момент является заместителем директора предприятия "Шыдыр жол Kg".

- Проблемы остались теми же самыми, плюс появились новые, - говорит Доспаев. – Во-первых, по-прежнему не решен вопрос дотаций или повышения тарифа, чтобы покрывать элементарные расходы. Во-вторых, нам выделен всего один гектар на автобазе на улице Кустанайской. Хотя там 9 гектаров и по большей части они пустуют. Плюс мы просим освободить предприятие от арендной платы, чтобы хоть как-то нивелировать влияние низкой стоимости проезда. В-третьих, вдобавок ко всему перечисленному на линию снова вернулась маршрутка № 113, которая полностью копирует маршрут автобуса № 35.

С этими микроавтобусами история еще более темная. В свое время Нариман Тюлеев, когда в Бишкек привезли первые китайские автобусы, убрал бусики № 113, 114, 213 и 214 с кольцевой линии. Их место заняли большие машины. Однако потом случилась революция 2009 года, и перевозчики под шумок обратились в прокуратуру, чтобы та отменила решение мэра. Надзорный орган пошел на поводу, и микроавтобусы вернулись, а автобусы вскоре исчезли.

- Затем 113-й ушел в 2017 году, когда вышла на рынок фирма "Шыдыр жол Kg". Но приказом управления городского транспорта от 7 ноября 2019 года бусики снова выведены на линию. Вопреки нашим договоренностям! Оказалось, что после упразднения маршрута 113 его владельцы подали в суд на мэрию и выиграли его, ссылаясь, что получили линию на основании конкурса. Хотя о каком конкурсе идет речь, непонятно.

- И вот уже полтора года маршрутные такси не дают нам нормально работать. Выручка упала, водители уходят, так как не могут выполнить план. А потому мы направили в мэрию письмо с требованием убрать 113-й маршрут, как это было прописано в нашем с муниципалитетом договоре. В противном случае мы будем вынуждены закрыть линию № 35. К слову, по этой же причине мы ранее закрыли линию № 5, являвшуюся убыточной, - объясняет транспортник.

При этом фирма, в случае предоставления территории и выполнения мэрией других взятых на себя обязательств (о дотациях), по-прежнему готова поставить в Бишкек большое количество автобусов и даже построить завод.

- До конца этого года мы можем завести в столицу 150 автобусов, до конца следующего – еще 350, а до конца 2023 – и вовсе поставить 200 электроавтобусов. Причем все машины будут оснащены системой безналичной оплаты, видеокамерами, GPS-навигаторами и прочим оборудованием. Вот именно для их размещения и содержания нам и требуется вся территория базы на Кустанайской. Там же разместиться и ремонтное оборудование, и мойки.

- Мало того, мы хотим наладить в Бишкеке сборку пассажирской техники большой вместимости с довольной внушительной производительностью. А это серьезные налоговые отчисления в бюджет и многочисленные рабочие места для наших граждан. Все это отражено в договоре, подписанном с мэрией. То есть, мы готовы вложить огромные деньги, но чиновники упорно не хотят с нами работать. Как это понимать? Очень хотелось бы, чтобы на это обратил внимание президент. Ведь он четко обозначил свою позицию – стране нужны инвесторы. Быть может, его вмешательство заставит муниципальные органы начать шевелиться, - заключил Алтынбек Доспаев.