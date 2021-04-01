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Парк "Ынтымак-2" скоро будет готов, а "Балалык" и Дружбы под вопросом

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- Сергей Швец
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Вторая очередь парка "Ынтымак" скоро будет сдана в эксплуатацию. А вот когда смогут принять посетителей рекреационные зоны "Балалык", а также парк Дружбы Кыргызстана и Азербайджана – неизвестно.

Строительство всех перечисленных зон отдыха должно было закончиться еще в прошлом году. Однако пандемия коронавируса заставила власти перераспределить заложенные на эти цели средства. Также были прекращены работы и в парке Дружбы, которые финансируются за счет средств Азербайджана.

Продолжалось лишь вялое возведение парка "Ынтымак – 2", который занимает площадь 8,4 гектара и находится на пересечении улицы Токтоналиева (Душанбинской) и Южной магистрали. Работают там сотрудники муниципальных предприятий "Бишкекасфальтсервис", "Бишкекзеленхоз", "Бишкексвет", а сам проект подготовлен Бишкекглавархитектурой.

В настоящий момент на стадии завершения находятся работы по укладке брусчатки, дорожных и тротуарных бордюров. На 90 процентов завершено строительство медпункта и общественных туалетов. Также полностью готовы автопарковка, аллеи и основание под игровые площадки. На финальном этапе и строительство фонтанов.

Сотрудники "Бишкексвета" установили навес над амфитеатром в стиле юрты с кыргызскими петроглифами. Металлоконструкция выполнена из прочного толстостенного металла, покрыта специальной краской от коррозии, мороза и дождей. А посадочные места вокруг амфитеатра покрыли высокопрочным гранитом. Также в цехе предприятия изготовлена пятиметровая металлоконструкция в виде национального музыкального инструмента комуза.

На большей части нового парка уже установлены опоры для освещения, светильники, а под землей проложено 5,7 тысячи метров кабельной линии. Причем новые фонари намного мощнее и долговечнее прежних, с лучшей светоотдачей. Все они энергосберегающие.

По линии МП "Бишкекзеленхоз" вывезен мусор и камни, завезен и подготовлен растительный грунт на площади более 6,2 гектара, а также уложены поливочные водопроводные трубы. Для орошения парка будет использоваться автополивочная система Hunter. Ее особенностью является подвижная штанга, которая появляется только тогда, когда участок нуждается в поливе. В остальное время она будет скрыта на уровне грунта, чтобы не портить вид газонной части.

Помимо перечисленного работникам муниципалитета предстоит еще посеять газон, установить деревянные теневые навесы-перголы, качели и мостики. В мэрии точных сроков сдачи не сообщают, но заверяют, что это произойдет скоро.

А вот в парках "Балалык" и Дружбы, расположенных по соседству друг с другом, полная тишина. Никаких работ не проводится. При этом первый, площадью более 10 гектаров, завершен на 65-70 процентов. Там уже есть внутренние инженерные сети, санузлы, насосная станция и почти завершена установка бордюров и укладка брусчатки.

Согласно договору строительные работы должны были завершиться 31 декабря 2020 года, но в связи с пандемией строительство шло с небольшим отставанием. На объекте работает подрядная стройкомпания "Ак-Ниет Курулуш", а стоимость парка составила 74,7 миллиона сомов.

К слову, в ноябре прошлого года прокуратура Бишкека выявила нарушения во время тендера. Сообщалось, что управление капитального строительства мэрии составило договор с ОсОО "Ак-Ниет Курулуш", хотя у фирмы не было лицензии на отдельные виды работ. Также при проверке актов выполненных работ установлено завышение стоимости по некоторым их видам на сумму чуть более миллиона сомов.

Ну а про парк Дружбы Кыргызстана и Азербайджана никакой информации нет. Если не считать того, что во время октябрьской встречи посла Азербайджана Гидаята Оруджева и министра иностранных дел нашей республики Руслана Казакбаева сторонами отмечена важность возобновления работы по завершению строительства зоны отдыха. Сейчас территория огорожена забором, строительного шума-гама не слышно.


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URL: https://www.vb.kg/399032
Теги:
Азербайджан, мэрия, строительство, парк
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