Зайнидин Курманов: После избрания президента, нашу страну стали признавать

Экс-торага Жогорку Кенеша, доктор исторических наук, политолог и публицист Зайнидин Курманов рассматривает конституционные процессы в Кыргызстане с исторического ракурса.

"Я давно занимаюсь историей и сделал вывод, что все в этом мире повторяется. Все, что происходит у нас, уже было в других частях света. У истории есть свои закономерности, которые мы должны учитывать. Мы сегодня часть мирового сообщества, этот международный опыт мы не должны игнорировать, мы должны его встраивать в нашу политическую канву.

Первая конституция появилась в республике Сан-Марино в 1600 году как инструмент против абсолютистских поползновений местного дворянства. Значение ее мало кто помнит, и последствия принятия этого решения были минимальны. Ее больше учли США, потому что в 1787 году в результате революции американцы приняли первую в мире конституцию, которую писали 12 лет. Самые выдающие политические деятели, юристы и граждане США являются авторами.

С тех пор развивается теория конституции, в мире появляются конституционные движения, основанные на воле народа. К сожалению, мы в свое время, находясь в составе других империй и других государств, проскочили многие этапы. И сейчас сталкиваемся с необходимостью заново пройти этот этап. Оказывается, с помощью передового пролетариата из феодализма нельзя пролезть в социализм. Сейчас мы возвращаемся к своим истокам, поэтому появляются институты, которые международное сообщество называет экзотическими, романтическими. Но эти институты отражают наши представления о гармоничной и справедливой жизни. И история этих романтических представлений насчитывает тысячелетия.

Конституция – это общественный договор между государством и частными интересами. Если меняется конституция, значит, идет поиск новых отношений, новой модели взаимоотношений между государством и частными интересами. Конституция – это основной правовой и духовно-нравственный документ, поэтому в конституцию могут быть заложены любые нормы. Принятие конституции повлечет изменения законодательства в рамках того, что будет сделано".

Выступая на круглом столе "Изменение Конституции Кыргызской Республики: новый взгляд на Основной закон государства", профессор ответил на вопрос о том, как относиться к конституционной реформе.

"Демократия дала всходы, у нас реально есть политический плюрализм. Поэтому каждый может высказывать свою точку зрения. Почему все государства принимают конституции? Нам говорят, слишком много приняли. Да немного, если сравнить с историей Бразилии или Аргентины. Бразилия, кажется, 185 раз, а Аргентина 178 раз принимали конституции. Почему? Потому что система военного правления, к власти приходили хунты, и каждый генерал писал конституцию под себя, чтобы легитимироваться. А что было, когда не было конституции? Легитимация проходила через Папу Римского или молитвы, или религиозные обряды. Но легитимация снимала все сомнения, после этого правитель становился полноправным. Если обратили внимание, после избрания нашего президента, все сомнения отпали, все начали признавать нашу страну.

Кыргызстан сейчас осуществляет переход от прошлой советской цивилизации, от патриархально-феодальной цивилизации к современной, демократической цивилизации. В этом особенность нынешнего этапа. У нас незрелая политическая элита, нам только 30 лет. Очень многое зависит от того, как мы примем конституцию, поддержим ее и последующие шаги новой власти".