Приграничный вопрос. Ташиев ответил бывшему главе МИД Таджикистана

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в социальных сетях ответил бывшему министру иностранных дел Таджикистана Хамрахону Зарифи. Поводом для заявлений двух политиков стал приграничный вопрос, а точнее ранее сделанное Ташиевым заявление, что Кыргызстан предлагает Таджикистану обменять анклав Ворух на другие земли.

"Один аксакал Хамрахон Зарифи из Таджикистана написал свои обиды про меня по вопросам межгосграницы, хочу внести ясности.

Что я сделал? Как глава правительственной делегации я вручил наши предложения по решению анклава "Ворух" моему коллеге уважаемому Саймумин Сатторовичу в руки в присутствии членов делегации обоих сторон и всё, больше ни одно слово в адрес нашей близкой соседней страны.

А почему тогда аксакал Хамрахон отзывается очень плохо ,показывает свою низкую культуру и враждебное отношения, а может быть из за того, что я не согласился на их предложения, которые не отражает интересы моей страны?

Как бы не было я всех призываю быть дружественно настроенным нашему близкому соседу ,народу Таджикистана, прошу не поддаваться разным провокациям, даст Бог всё будет хорошо!

Сколько хотите обливайте меня грязью, но моего Великого Кыргызского Народа не трогайте, пожалуйста!", - написал Камчыбек Ташиев.

Ранее Хамрахон Зарифи на своей странице в facebook написал, что Таджикистан считает Ворух своей территорией на которой когда-то осели кыргызы-кочевники. Самого Камчыбека Ташиева он назвал горе-политиком.

Тем временем официальные власти Таджикистана пока не комментировали вопрос обмена территориями с Кыргызстаном.