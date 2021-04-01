"Добрые руки" хотят познакомить кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы снова расскажем вам о хвостатых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Подарите им дом!

В хорошие руки отдают вот этих двух собачек-девочек. Четвероногим сейчас девять месяцев. Животные стерилизованные, а значит, гулять и рожать щенков не будут. Телефон для справок: 0(550)59-46-34.

Подружки со звонкими голосами

"Добрые руки" и VB.KG ищут ответственных людей, которые станут хорошими хозяевами для щенков-девочек. Малышкам на фото 3,5 и 4 месяца. Одна пушистая девочка от мелкой собачки. Мама второй покрупнее. Щенок уже сам сейчас весит около 5 килограммов, а вырастет в животное среднего размера. Подопечные фонда охраняют территорию – будут отличными "звоночками". Здоровые. Обработанные от внешних и внутренних паразитов. Перед тем, как переехать в новый дом, будут выкупаны. Едят щенки кашку с мясом, супы, сухой корм для собак. В возрасте семи месяцев этих девочек нужно будет стерилизовать. Фонд "Добрые руки" берет оплату операции на себя, от хозяина потребуется лишь привезти собаку в ветеринарную клинику. В настоящий момент животные находятся в Пригородном. Если вам приглянулась одна из наших пушистых девочек, звоните по следующему телефону: 0(555)76-75-07.

Такие смешные бутузы

Взгляните на этих смешных бутузов! Им нужен дом! Два мальчика и девочка очень активные. Малыши уже научились охранять территорию – переняли навыки у мамы-охранницы. По достижении необходимого возраста девочке нужна будет стерилизация, но все хлопоты берет на себя фонд. Привезут понравившегося вам щенка прямо в его новый дом. Набирайте: 0(772)17-86-15.

Пантера для квартиры

Перед вами единственная на сегодня представительница кошачьего семейства. Это красивая молодая кошечка-подросток, похожая на маленькую пантеру. Животному семь месяцев. В самые сильные морозы ее нашли на улице с обмороженными ушками и лапками. Сейчас наша красавица полностью здорова, обработана от паразитов и стерилизована (котят у нее никогда не будет!). По части еды кошечка не привередлива, кушает сухой корм. В туалет ходит в лоток с древесным наполнителем. По характеру кошечка очень ласковая. Если вы готовы поделиться с ней своей любовью и заботой, дать крышу над головой, тогда следующий телефон для вас. Наша черная пантера ждет звонка. Телефон для потенциальных хозяев: 0(709)78-45-37.

Лада не теряет надежды

По-прежнему ждет звонка подопечная "Добрых рук" Лада. Эта некрупная собачка - отличная охранница ("звоночек"). Чужих в дом ни за что не пустит, а своих не обидит. Прекрасно ладит с детьми и другими животными. Собачка получила все необходимые прививки, и была стерилизована. Проблем с нежеланными щенками у вас в будущем не возникнет. Привезут Ладу будущему хозяину прямо домой. Если судьба Лады вам не безразлична, и вы готовы стать ее хозяином, тогда обращайтесь по телефону: 0(709)78-45-37.

Филя тоже в ожидании

Самого важного звонка ждет и смешной песик Филя. Филя – активный, жизнерадостный парень. Если вам нужен охранник, то вы не прогадаете! Филя – хороший "звоночек". Кобелек здоров и привит. Надумаете забрать его себе, звоните. Животное вам привезут. Больше информации вы получите по телефону: 0(709)78-45-37.

Просто лапочка

Симпатичная девочка ищет дом. Эта лапочка – активная, веселая, прекрасная охранница двора. Вырастет в собаку среднего размера. В семь месяцев ее следует стерилизовать. Но не волнуйтесь, оплату операции возьмет на себя фонд "Добрые руки". Хотите стать лучшим другом этой симпатичной малышки? Тогда звоните: 0(555)75-57-66, 0(558)19-12-17.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg, а также в пятничных номерах газеты "Вечерний Бишкек".

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".