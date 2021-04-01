Начинается прием работ на Всероссийский фестиваль "Спасибо за Победу!"

Телеканал "ПОБЕДА" начинает прием заявок для участия в Открытом Всероссийском онлайн-фестивале "Спасибо за Победу!", который в этом году пройдет уже во второй раз. В прошлом году фестиваль имел ошеломляющий успех и превратился в настоящее народное движение: набралось 60 тысяч участников со всего мира, заявки поступили из шестидесяти стран. Более девяти миллионов человек приняли участие в онлайн-голосовании, выбирая победителей в различных номинациях. В результате к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне телеканал "ПОБЕДА" провел 75-часовой эфирный марафон лучших работ конкурсантов.

В этом году организаторы фестиваля решили привлечь своих зрителей к созданию уникальной видеолетописи Войны, состоящей из ценнейших свидетельств: воспоминаний очевидцев того времени.

Каждая семья в нашей стране хранит память о большой войне и Великой Победе. Каждый рассказ, каждое свидетельство очевидца тех событий имеют огромную историческую ценность для будущих поколений. Все видеозаписи участников будут доступны на сайте pobeda.tv, а избранные работы будут показаны в эфире телеканала "ПОБЕДА" к 9 мая.

"У нас с вами все еще есть уникальная возможность вживую пообщаться с фронтовиками, тружениками тыла, детьми войны. Нельзя упускать шанс зафиксировать их воспоминания. Это своего рода миссия, цель которой - передать нашим потомкам народную память. Благо, современная доступная техника, камеры, фотоаппараты, любой смартфон с функцией видеозаписи, который есть практически у каждого, позволяют нам не только самим услышать рассказ наших бабушек и дедушек, но и впоследствии показывать его своим детям", - отмечает генеральный директор АО "Первый канал. Всемирная сеть" Алексей Ефимов.

Ознакомиться с подробными правилами Второго Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Победу!" можно на сайте spasibo.pobeda.tv - там же размещена краткая и понятная инструкция, как записать своего героя на видео максимально качественно.

Сюжет об итогах Первого Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Победу!" можно посмотреть здесь.