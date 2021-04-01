В Кыргызстане состоялся фестиваль европейского кино

К показу на онлайн-площадке были представлены 11 полнометражных картин-участниц и номинантов Берлинского и Каннского кинофестивалей, а также 8 короткометражек на экологическую тематику.

Все фильмы-участники были выложенные в свободном доступе на онлайн-площадке, их посмотрели 5 454 человека.

Наибольшей популярностью среди зрителей пользовались научно-фантастический документальный фильм Homo Sapiens режиссера Николауса Гейрхальтера, мультфильм "Якоб, Мимми и говорящие собаки" Эдмундса Янсонса и латвийская драма "Я здесь" Ренарса Вимба.

Австрийский режиссер Николаус Гейрхальтер в своем новом фильме Homo Sapiens показывает мир, созданный людьми, но покинутый ими. Распад цивилизации – заброшенные здания, парковки, мертвые кинозалы и торговые центры, разгромленные неизвестными катаклизмами офисы и больницы, высохшие бассейны, пустующие церкви и ночные клубы.

Мультфильм "Якоб, Мимми и говорящие собаки" действие сюжета разворачиваются в наши дни в историческом районе Риги, который называется Московский форштадт, который отличает обилие зданий и парков, имеющих культурно-историческое значение. По сюжету мультфильма городской мальчик Якаб из благополучной семьи живет в просторной квартире в центре Риги. Мимми - его двоюродная сестра, они с безработным отцом ютятся в деревянном доме на окраине города. На каникулах мальчику предстоит целую неделю провести в доме своей сестренки. Якаб - сын архитектора, он часто рисует Ригу и однажды понимает, что нарисованные им городские образы появляются в реальности. Ему и сестренке встречаются странные персонажи - бездомные псы, которые знают человеческий язык. Детям и этим необычным собакам предстоит защитить Московский фроштадт от сноса и застройки современными небоскребами.

Тройку лидеров замкнула латвийская драма "Я здесь" 2016 года (Ренарс Вимба). Кстати, 19 февраля 2016 года на Берлинском международном кинофестивале этот кинофильм наградили "Хрустальным медведем" как лучший художественный фильм категория "14plus". Сюжет фильма повествует о семнадцатилетней девушке Рае и ее брате Робисе, которые живут с бабушкой Ольгой. Отец девочки умер, а мать уехала в Лондон. Действие фильма происходит в Латгалии - одна из историко-культурных областей Латвийской республики.

Кроме того, в рамках фестиваля прошли мастер-классы и встречи с европейскими кинодеятелями. Среди них бельгийский сценарист Доменико Ла Порта, итальянский продюсер Карло Д"Урси и итальянский эксперт Андреа Рокко. Участники мастерских получили уникальную возможность узнать о технике написания сценариев и создании фильмов, как говорится, с нуля, а также о работе кинокомиссий и финансировании кинокартин. Кстати, так как эти мастер-классы пользовались большой популярностью, представительство ЕС приняло решение проводить их на ежегодной основе.