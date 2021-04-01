"Эмарк Строй курулуш" опровергла информацию о проблемах с выплатой зарплат

В строительной компании "Эмарк Строй курулуш" прокомментировали видеоролик в соцсетях, в котором мужчина пожаловался на стройкомпанию за невыплату ему заработной платы.

"В стране есть две строительные компании с названием "Эмарк". А так как в видеоролике пользователя интернета Айбека не уточняется о какой именно компании говорится, то это бьет по нашей репутации.

Айбек Мырза, во-первых, населению нужно давать проверенную и точную информацию. Мужчина в видеоролике не имеет отношения к нашей компании и никогда у нас не работал. По этой причине во избежание недоразумений мы просим вас дать пояснение населению", - заявили в стройкомпании.