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"Эмарк Строй курулуш" опровергла информацию о проблемах с выплатой зарплат

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- Бакыт Басарбек
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В строительной компании "Эмарк Строй курулуш" прокомментировали видеоролик в соцсетях, в котором мужчина пожаловался на стройкомпанию за невыплату ему заработной платы.

"В стране есть две строительные компании с названием "Эмарк". А так как в видеоролике пользователя интернета Айбека не уточняется о какой именно компании говорится, то это бьет по нашей репутации.

Айбек Мырза, во-первых, населению нужно давать проверенную и точную информацию. Мужчина в видеоролике не имеет отношения к нашей компании и никогда у нас не работал. По этой причине во избежание недоразумений мы просим вас дать пояснение населению", - заявили в стройкомпании.


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URL: https://www.vb.kg/399053
Теги:
зарплата, социальные сети, строительство, Кыргызстан
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