В Москве задержан кыргызстанец, избивший на родине соотечественника

В Москве взят под стражу гражданин Кыргызстана, объявленный у себя на родине в розыск. Его местонахождение было установлено и последующее задержание произведено при содействии представительства МВД КР в РФ.

По информации представительства, 28-летний уроженец Джалал-Абадской области Ж.Т. разыскивается органами внутренних дел города Таш-Кумыр по подозрении в совершении преступления в соответствии со статьей "Причинение менее тяжкого вреда здоровью" УК КР Осенью 2020 года в одном из населенных пунктов упомянутой области он вместе с другими лицами беспричинно избил и нанес телесные повреждения местному жителю, после чего скрылся с места преступления.

Следственная служба ОВД Таш-Кумыра провела досудебное расследование, подозреваемого, который, как выяснилось, покинул пределы республики, объявили в межгосударственный розыск. Была выявлена его причастность и к еще одному преступлению.

Благодаря взаимодействию между правоохранительными органами Кыргызстана и России удалось установить, что разыскиваемый находится в Москве. После чего в результате совместных мер, предпринятых сотрудниками столичной полиции и представительства МВД КР в РФ, Ж,Т. Был задержан.

"В настоящее время инициатор розыска уведомлен, - проинформировали в представительстве. Принимаются необходимые меры по отправлению его на территорию Кыргызстана для привлечения к уголовной ответственности. Представительство МВД КР в РФ продолжает осуществлять работу по установлению лиц, разыскиваемых правоохранительными органами Кыргызской Республики и скрывающихся на территории Российской Федерации".