Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 99.80 - 100.92

В России создают реестры мигрантов и работодателей

137  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Обязательным условием для работы в России станет регистрация трудовых мигрантов, а также потенциальных работодателей в специальных электронных реестрах. Законопроект об этом готовит Министерство внутренних дел страны.

К подготовке данного документа, сообщили в МВД, привлечены заинтересованные ведомства, эксперты, представители бизнес-сообществ, с тем, чтобы проработать все вопросы реализации новых положений миграционного законодательства. Вместе с тем, как подчеркивается, речь не идет о создании бирж труда и выдаче полисов на оказание медицинских услуг, а также о предоставлении льгот в отношении работодателей, привлекающих иностранных граждан. Эти вопросы не относятся к компетенции министерства.

"Будут созданы два электронных реестра, в которых начнут регистрировать работников и работодателей. Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах", - пояснили в МВД.

Цифровой профиль на мигранта будет содержать информацию о его правовом статусе, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе. Также, по замыслу, новый сервис позволит иностранным работникам получать госуслуги в электронном виде, избавит их от длительного стояния в очередях в подразделениях МВД по вопросам миграции. Мигранты смогут с помощью электронного ресурса регулировать трудовые отношения с работодателем, вносить обязательные налоговые и иные платежи, пользоваться удобными и важными для них информационными сервисами.

Президент России Владимир Путин на недавнем заседании коллегии МВД отмечал, что ситуация в миграционной сфере в стране стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования. При этом, по его словам, риски все еще сохраняются, включая проникновение криминала в среду трудовых мигрантов.

Государственная дума в первом чтении уже одобрила новые меры контроля за мигрантами. Эта инициатива, как заявлено, поспособствует более эффективной профилактике правонарушений в миграционной среде, распространению инфекций в ней.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399065
Теги:
МВД, миграция, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  