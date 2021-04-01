В России создают реестры мигрантов и работодателей

Обязательным условием для работы в России станет регистрация трудовых мигрантов, а также потенциальных работодателей в специальных электронных реестрах. Законопроект об этом готовит Министерство внутренних дел страны.

К подготовке данного документа, сообщили в МВД, привлечены заинтересованные ведомства, эксперты, представители бизнес-сообществ, с тем, чтобы проработать все вопросы реализации новых положений миграционного законодательства. Вместе с тем, как подчеркивается, речь не идет о создании бирж труда и выдаче полисов на оказание медицинских услуг, а также о предоставлении льгот в отношении работодателей, привлекающих иностранных граждан. Эти вопросы не относятся к компетенции министерства.

"Будут созданы два электронных реестра, в которых начнут регистрировать работников и работодателей. Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах", - пояснили в МВД.

Цифровой профиль на мигранта будет содержать информацию о его правовом статусе, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе. Также, по замыслу, новый сервис позволит иностранным работникам получать госуслуги в электронном виде, избавит их от длительного стояния в очередях в подразделениях МВД по вопросам миграции. Мигранты смогут с помощью электронного ресурса регулировать трудовые отношения с работодателем, вносить обязательные налоговые и иные платежи, пользоваться удобными и важными для них информационными сервисами.

Президент России Владимир Путин на недавнем заседании коллегии МВД отмечал, что ситуация в миграционной сфере в стране стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования. При этом, по его словам, риски все еще сохраняются, включая проникновение криминала в среду трудовых мигрантов.

Государственная дума в первом чтении уже одобрила новые меры контроля за мигрантами. Эта инициатива, как заявлено, поспособствует более эффективной профилактике правонарушений в миграционной среде, распространению инфекций в ней.