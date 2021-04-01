СМИ: более половины граждан Украины не доверяют Зеленскому

Более половины украинских граждан не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", сообщает издание russian.rt.com.

"Рейтинг доверия политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 51%", - говорится в сообщении на сайте группы.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 75%.

Опрос был проведён методом телефонного интервью с участием 2500 респондентов.

13 ноября 2020 года белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал падение доверия украинцев к Владимиру Зеленскому.

"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом... С 70% с лишним он обвалился вот недавно - кто 22%, кто 28%, кто 30% даёт. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа", - сказал он.

Таким образом президент Белоруссии ответил на вопрос журналистов о том, как у него идёт диалог с Зеленским, который ранее сказал, что к Лукашенко будет обращаться по имени-фамилии, без указания президентской должности.

"Поэтому грубо скажу: "Чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала", - добавил Лукашенко.