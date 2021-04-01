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СМИ: более половины граждан Украины не доверяют Зеленскому

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Более половины украинских граждан не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", сообщает издание russian.rt.com.

"Рейтинг доверия политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 51%", - говорится в сообщении на сайте группы.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 75%.

Опрос был проведён методом телефонного интервью с участием 2500 респондентов.

13 ноября 2020 года белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал падение доверия украинцев к Владимиру Зеленскому.

"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом... С 70% с лишним он обвалился вот недавно - кто 22%, кто 28%, кто 30% даёт. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа", - сказал он.

Таким образом президент Белоруссии ответил на вопрос журналистов о том, как у него идёт диалог с Зеленским, который ранее сказал, что к Лукашенко будет обращаться по имени-фамилии, без указания президентской должности.

"Поэтому грубо скажу: "Чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала", - добавил Лукашенко.


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URL: https://www.vb.kg/399074
Теги:
Беларусь, рейтинг, Украина, Александр Лукашенко
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