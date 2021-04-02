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Евразийский альянс омбудсменов при участии Кыргызстана расширяется

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- Евгений Денисенко
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Ряд актуальных вопросов, касающихся правоохранительной сферы, был рассмотрен в ходе состоявшейся 1 апреля встречи Владимира Путина с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Говорилось и о деятельности Евразийского альянса омбудсменов (который, напомним, формировался при активном участии Кыргызстана).

"На международном треке создан Евразийский альянс омбудсменов. Первоначально было три учредителя: Россия, Армения и Киргизия. Сегодня в его состав входят восемь омбудсменов зарубежных государств, включая Иран, Монголию, Сербию, Казахстан в прошлом году присоединился. Это свидетельствует о том, что международная площадка развивается, есть возможности оказания помощи людям без проволочек, без включения государственных органов", - отметила Москалькова.

"Очень важно, - сказала она, обращаясь к главе государства, - что вы поддержали создание новой международной площадки в виде постоянно действующего ежегодного международного форума по обмену мнениями омбудсменов зарубежных государств".

Отвечая на вопрос Владимира Путина о работе этого альянса, Татьяна Москалькова рассказала: "В прошлом году, несмотря на пандемию, в нём приняли участие практически все международные органы: от ООН, Совета Европы, ПАСЕ и других и 18 зарубежных омбудсменов. Всего более 20 государств принимают участие в этой международной конференции. По результатам мы даём рекомендации, издаём сборник. А самое главное, что это та площадка, которая позволяет говорить нам о ценностях, нам близких и дорогих, и делиться опытом по защите прав и интересов граждан".

Речь на встрече Путина и Москальковой шла и об усилиях, предпринимаемых аппаратом Уполномоченного по правам человека в РФ в связи с пандемией коронавируса. Минувший год, по словам Татьяны Москальковой, "конечно, в историю войдёт как год пандемии и борьбы за жизнь человека".

"Мы в первые дни не растерялись, перестроились и открыли "горячую линию", перешли на приём граждан по ВКС и электронной связи, и это дало возможность нам не остановить работу, не застопорить, а помогать людям. В этом году впервые такой огромный объём поступлений был – 44 с лишним тысячи, причём больше трёх тысяч – по "горячей линии". Люди обращались в отчаянии, что они не могут вернуться на родину, из-за того что перекрыты границы. Те иностранные граждане, которые находились на территории России, не могли выехать к себе домой или оформить документы для продления работы в России. И очень важно, что государство приняло беспрецедентные меры, для того чтобы урегулировать эти вопросы", - подчеркнула российский омбудсмен.

Напомним, что объектом комплексной помощи, организованной совместными усилиями российской и кыргызской сторон, их государственными органами и общественными организациями, стали в минувшие месяцы и многие граждане КР в РФ.

Евразийский Альянс омбудсменов, у истоков создания которого стоял и Кыргызстан, был образован в 2017 году. Как подчеркивала на одной из конференций ЕАО, проходивших в Москве, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, этот альянс с самого начала придает большое значение работе с диаспорами, защите прав их представителей. В числе приоритетов на этом направлении Москалькова назвала решение проблем миграции, в том числе нелегальной, гармонизацию национальных миграционных законодательств, приведение их в соответствие с международными правовыми нормами по защите прав трудящихся-мигрантов в социальной, экономической и культурной сферах.

Кыргызстан в Евразийском альянсе омбудсменов представляет Акыйкатчы Токон Мамытов. Аппараты омбудсменов КР и РФ также взаимодействую на двустороннем уровне, в рамках заключенного ими в 2016 году соглашения о сотрудничестве. А в 2018 году Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и Акыйкатчы Токон Мамытов подписали меморандум о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка.


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URL: https://www.vb.kg/399082
Теги:
омбудсмен, СНГ
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