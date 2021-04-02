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В Кара-Суйском районе мужчина пытался сбыть $2000, напечатанные на принтере

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- Оксана Гут
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Милиционеры задержали мужчину, который пытался сбыть 2 тысячи фальшивых долларов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

В милицию поступила оперативная информация о том, что в селе Фуркат Кара-Суйского района неизвестные пытаются сбыть крупную сумму фальшивых купюр. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 225 УК КР, начато досудебное производство.

В ходе следственных мероприятий, в селе Фуркат при передаче 2000 долларов был задержан 34-летний житель села Старая Покровка Узгенского района К.Г. На момент задержания у него было обнаружено 20 штук 100-долларовых купюр. Экспертиза показала, что эти деньги были напечатаны на цветном лазерном принтере.

Подозреваемый К.Г. был помещен в ИВС Кара-Суйского РОВД. В рамках досудебного производства ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/399094
Теги:
задержание, Ошская область, уголовная ответственность, фальшивые деньги, Кыргызстан, деньги, УВД
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