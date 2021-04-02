Илим Карыпбеков нарушил выборное законодательство (видео)

Кандидат в депутаты в Бишкекский горкенеш Илим Карыпбеков нарушает избирательное законодательство, занявшись во время выборного процесса благотворительностью. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

В своем видеоролике Карыпбеков просит кыргызстанцев собрать деньги на лекарство маленькой девочке Аруузат, о беде которой ранее писалось в СМИ и соцсетях. Невольно складывается впечатление, что претендент на депутатское кресло использует девочку для своей предвыборной кампании.

Почему кандидат в депутаты Илим Карыпбеков не получил до сих пор предупреждение от Центризбиркома непонятно, тем более, что на прошлых выборах в ЖК несколько партий уже получали предупреждение за занятие благотворительностью во время выборов.

Напомним, согласно требованию Закона "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша", претенденты, их близкие родственники, в том числе супруг или супруга, представители кандидатов и политических партий с момента назначения выборов и до опубликования результатов голосования не вправе заниматься благотворительной деятельностью.

Отметим, по данным СМИ, родители маленькой девочки Жылдыз и Бакай Ташматовы просят неравнодушных людей помочь собрать деньги на самое дорогое лекарство в мире - золгенсма, чтобы спасти жизнь Аруузат, у которой спинальная мышечная атрофия первого типа.

Вылечить ребенка может только один препарат - золгенсма, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость 2 миллиона 382 тысячи 200 долларов, в сомах - 195 миллионов.