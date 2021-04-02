В Кыргызстане изменили подход к исследованию материалов по экстремизму

Признание в Кыргызстане материалов экстремистскими – один из дискуссионных вопросов, который вызывает много критики со стороны правозащитных организаций. Высказывается потребность в дополнительных материалах со стороны судебных и правоохранительных органов. Поэтому, сам процесс мониторинга и оценки того, что происходит по этим экспертизам, начался еще с 2015 года и активно обсуждался. На основе этого выработано руководство для лиц, которые проводят экспертизу. Об этом на презентации "Справочник для работников правоохранительных и судебных органов КР – практическая и методическая помощь" сообщила руководитель Центра религиоведческих исследований Индира Асланова.

По ее словам, раньше назначалась так называемая религиоведческая или теологическая экспертиза. Сейчас речь идет о том, что это должна быть комплексная психолого-лингвистическая экспертиза.

- Экстремизм - не только религиозный феномен, он может быть разным. Поэтому, здесь ведущая роль за экспертом-лингвистом. Он, как математик, просчитывает, есть ли призыв, к чему конкретно призывает, есть ли унижение и т.д. А уже психолог, если речь идет о визуальном контенте, смотрит как в этом контексте этот вопрос рассматривается. Если текст имеет религиозный характер, приглашается религиовед. Он выявляет, имеют ли призывы в религиозных терминах. То есть, экспертиза подобного рода всегда должна быть комплексной, - подчеркнула Асланова.

Эксперт-религиовед отметил, что при этом эксперты не имеют права по правовым вопросам. Согласно закону, многие решение по этому вопросу принимают только судьи. Эксперты могут дать только признаки, на основании которых это вопрос будет рассматриваться.

- В целом экспертиза по экстремистским материалам – это постсоветский продукт. Нигде в мире такие экспертизы не проводят. Поэтому, сейчас мы пытаемся исправить ошибки, которые имели место в подобной практике. Но стоит понимать, что экспертиза – это одно из доказательств, если не идет по заявлению прокуратуры. Если речь идет об уголовном деле, мы можем посмотреть только сам материал. Эксперты не говорят об умысле и правовой оценке. Повторюсь, поэтому такие материалы должно рассматриваться в совокупности с другими деяниями и доказательствами. Это очень важно, - пояснила Асланова.

Эксперт добавил, что при поддержке Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности были проведены тренинги для экспертов в этом вопросе.

- Но когда мы начали изучать саму практику, увидели, что есть ошибки при назначении экспертиз, при постановлении вопросов, какой вид экспертиз назначается. С учетом этого опыта и был разработан столь важный справочник, - заключила Индира Асланова.

Национальный координатор программ УНП ООН в КР Жыпар Ракишева напомнила, что УНП ООН оказывает Государственной судебной экспертной службе содействие с 2014 года. Данный справочник призван улучшить качество экспертиз для следователей МВД, ГКНБ и судебных органов.

- В связи с тем, что в 2019 году введено новое уголовное законодательство и изменены нормы уголовных кодексов, справочник – первый в своем роде. И так как в скором времени будет обновлен закон по борьбе с экстремизмом и терроризмом, он станет хорошим подспорьем при введении следствия по делам с экстремизмом и терроризмом. В рамках данного проекта было проведено множество тренингов, оказывается поддержка в разработке программного обеспечения. Планируется также серия визитов в ближайшие страны для обмена опытом между экспертами. Мы надеемся, что при помощи этого методического пособия правоприменительная судебная практика КР продолжит развиваться в соответствии с международными стандартами, - подчеркнула Ракишева.

По словам эксперта Управления лингвистических, религиоведческих и психологических экспертиз ГСЭС Алмаза Кулматова, презентуемый справочник, разработан Государственной судебной экспертной службой совместно с религиоведами и УНП ООН в КР. Эта презентация уже проведена в южных регионах страны, в Иссык-Кульской области, Нарыне, Таласе, а сегодня и в Бишкеке.

- Озвученные в справочнике тезисы позволят сотрудникам правоохранительных органов и судей принять правильное решение при определении статьей, связанных с терроризмом и экстремизмом. Тем более, что экспертиза по экстремизму и терроризму очень сложная. По одному и тому же случаю могут быть несколько заключений экспертов. А какое заключение принимать в качестве доказательств, решает следователь. И в этом ему поможет презентуемый сегодня нами справочник, - добавил Алмаз Кулматов.

Отметим, организатором презентации выступил Программный офис Управления ООН по наркотикам и преступности.