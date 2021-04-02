На складе АЗС в Лейлекском районе ГКНБ обнаружил контрабандное дизтопливо

ГКНБ пресечена контрабанда ГСМ в Баткенской области, сообщает пресс-служба ведомства.

1 апреля ГКНБ Кыргызской Республики в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признаку

преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 (Незаконное пересечение госграницы) УК КР, при содействии военнослужащих погранзаставы "Жаны-Жер" ПС ГКНБ КР, произведен санкционированный обыск складского помещения одной из автозаправочных станций Лейлекского

района Баткенской области.

В ходе обыска на территории склада обнаружена легковая автомашина соседнего государства с подложным госномером, в салоне которой

обнаружены 650 литров дизельного топлива.

В настоящее время ГКНБ продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств дела и причастных к данному

деянию лиц.