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На складе АЗС в Лейлекском районе ГКНБ обнаружил контрабандное дизтопливо

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- Оксана Гут
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ГКНБ пресечена контрабанда ГСМ в Баткенской области, сообщает пресс-служба ведомства.

1 апреля ГКНБ Кыргызской Республики в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признаку

преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 (Незаконное пересечение госграницы) УК КР, при содействии военнослужащих погранзаставы "Жаны-Жер" ПС ГКНБ КР, произведен санкционированный обыск складского помещения одной из автозаправочных станций Лейлекского

района Баткенской области.

В ходе обыска на территории склада обнаружена легковая автомашина соседнего государства с подложным госномером, в салоне которой

обнаружены 650 литров дизельного топлива.

В настоящее время ГКНБ продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств дела и причастных к данному

деянию лиц.


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URL: https://www.vb.kg/399107
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, ГСМ, задержание, контрабанда, Кыргызстан
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