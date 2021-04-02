"Строительство ГЭС совместно с РУз может способствовать появлению анклава"

В ходе недавнего государственного визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан в числе прочих было заключено соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1". Документ был скреплен протоколом по взаимным поставкам электроэнергии.

Предпосылки к этому возникли в 2017 году после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в КР. Тогда "Национальная энергетическая холдинговая компания" подписала меморандум о сотрудничестве в области реализации проекта с "Узбекгидроэнерго".

Казалось бы, хорошее событие, но есть одно но... В случае успешной реализации узбекская сторона получит рычаг управления водными ресурсами, это естественный процесс. В нашем обществе найдутся те, кто будут это интерпретировать по-своему, мол, продались узбекам, будут говорить о независимости и энергобезопасности. Различные политические силы могут раскачивать ситуацию под разными предлогами. Возможны попытки перекрытия дорог со стороны местного населения и групп, подстрекаемых отдельными политиками, как это часто у нас бывает. Раскачать ситуацию легко: за последние 30 лет наиболее сложные отношения у нас складывались именно с Узбекистаном.

Между прочим, ранее Ташкент открыто выступал против строительства "Камбар-Аты-1". Аргументом служили опасения соседей, что строительство ГЭС вызовет дефицит воды и приведет с нестабильности в регионе. Об этом говорили даже с трибун международных организаций. При Исламе Каримове утвердилось мнение, что Кыргызстан не вправе единолично владеть водостоком Центральной Азии, а должен учитывать интересы соседей. Сейчас взаимоотношения улучшились, однако никто не даст гарантии стабильности в будущем.

Своими силами

Как вариант, могу предложить собирать деньги на строительство ГЭС собственными силами, методом ашара. Можно прикинуть на глаз. В стране проживают около 3 миллионов взрослых. Если каждый внесет хотя бы по 1000 сомов, в итоге наберётся нужная сумма. Люди ведь ежегодно находят деньги на всевозможные тои. Кто побогаче, могут гораздо большие суммы вложить. Например, "Раим- миллион" легко может дать миллиард. И подобных ему наберётся человек 100 на страну.

А самое главное, если наш президент Садыр Нургожоевич первым вложит определённую сумму, это мотивирует других патриотов страны.

В дополнение надо выпустить акции электростанции, которые может приобрести любой гражданин Кыргызстана. В первую очередь ценные бумаги должен приобрести президент. Так как ГЭС - это масштабный и долгосрочный объект, находящийся под контролем государства, к тому же когда одним из владельцев акций является президент, то они будут приносить владельцам гарантированный доход.

Если не хватит собранных средств, найдутся инвесторы, готовые добавить оставшуюся часть.

А в качестве поощрения, каким-либо образом увековечить имена всех, кто внёс свой посильный вклад. Люди оставят свой след в истории Родины.

К 1998 году Южная Корея так же, как и большинство стран мира, в полной мере ощутила на себе влияние глобального кризиса. Огромные внутренние и внешние долги тянули страну назад. Однако правительство запустило национальную кампанию, в ходе которой народ проявил истинный патриотизм и готовность к самопожертвованию. Люди несли золотые украшения, сувениры, монеты, ордена и медали... По приблизительным подсчётам, на руках у населения хранилось золота на сумму около 20 млрд долларов. Большинство золотых предметов являлись для людей ценными реликвиями, были частью семейной истории. Но именно этот народный жест во многом способствовал выходу страны из тяжёлой ситуации и дальнейшему росту экономики.

Вот и для нас это стало бы экзаменом на патриотизм. Выяснилось бы, кто патриот на деле, а кто только на словах.

Долгая история

Разговоры о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 ведутся уже давно. В 2012 году с Россией было заключено межправительственное соглашение о строительстве с равным разделением долей. Финансировать проект должна была РФ. Но строительство ГЭС затягивалось по разным причинам.

Позже наши власти заявили, что Россия не сможет реализовать соглашение. В 2016 году Жогорку Кенеш денонсировал соглашение о строительстве малых и средних ГЭС Верхненарынского каскада и Камбар-Аты-1. И сразу начались поиски инвесторов.

Сейчас же на фоне проблем с Евросоюзом и США, проекты россиян в Кыргызстане отошли на второй план.

А судьи где?

С Узбекистаном история может повториться. Поэтому надо учесть горький опять и грамотно вести переговоры, чтобы не получилось как с Кумтором. Вокруг него постоянно возникают спорные моменты, которые могут решаться только в Канаде в Гааге, или в Стокгольме, то ещё где-то. А в случае возникновения правовых коллизий с Узбекистаном все будет решаться в Ташкенте или в Бишкеке?

Узбекистан не является членом некоторых интеграционных объединений, в которых мы состоим. Нет общего правового поля. Где решать споры? А проводить разбирательства в двустороннем порядке ненадежно.

А может, стоит обратить внимание на Китай с его прогрессом в экономике и стабильностью в политике? У нас есть уже наглядный пример: НПЗ "Джунда". На его строительство мы не потратили ни сома, а выгода налицо. Он сами построили завод с нуля, наняли тысячи местных рабочих, обеспечивают часть потребностей республики в ГСМ, платят большие налоги на втором месте после Кумтора.

К тому же китайцы уже намеревались строить станцию на реке Кокомерен. Но дело затихло из-за того, что стороны не смогли прийти к единому мнению. Были разговоры и о проведении международной эколого-технической экспертизы в целях безопасности, но и этот вопрос был затянут.

Если узбекско-кыргызский проект будет реализован, на нашей карте появится новый анклав. Из соседней страны приедут тысячи специалистов, рабочих с семьями. Вокруг предприятия образуется энергогородок, возникнет новый очаг напряжённости. Среди административного и рабочего персонала скорее всего будут превалировать граждане Узбекистана.

Конечно, процедура урегулирования всех спорных рабочих моментов прописывается при заключении соглашений. Однако стороны исходят из идеального сценария. Практика показывает, что на деле далеко не все идёт гладко. У тех же китайских сотрудников, работающих в республике, постоянно вспыхивают конфликты с местным населением. С узбекскими гражданами инциденты более чем вероятны. Даже бытовые конфликты могут перерасти в серьёзное противостояние. На бумаге одно, в жизни другое.

Камбар-Ата-1 рискует повторить судьбу Рогунской ГЭС

Этот проект может стать долгостроем и пример Таджикистана тому подтверждение. Там рабочие Рогунской ГЭС жаловались на то, что им по нескольку месяцев не выдают зарплату. У работающих вахтовым методом не было денег даже на дорогу домой.

Невыплата заработной платы – не единственная проблема Рогуна на сегодняшний день. Налоговый комитет РТ сообщил, что Рогунская ГЭС стала одним из крупнейших налоговых должников страны. Электростанция за первые два года эксплуатации двух агрегатов уже задолжала бюджету свыше 4 млн долларов. А нужно ввести ещё 4 агрегата.

Для завершения проекта необходимо еще более 1,5 миллиарда долларов, и неясно, где правительство возьмет эти деньги. До этого уже был взят в долг один миллиард долларов, и почти столько же денег собрано у населения.

Еще год назад министр финансов РТ признал, что республика не сможет самостоятельно завершить строительство. И властям пока не удалось найти инвестора.

Эксперты говорят, что возведение Рогунской ГЭС может быть завершено лишь к 2026 году. Нам нужны подобные проблемы? Это выльется в многолетнюю головную боль для властей, специалистов и граждан наших стран. Я бы посоветовал и Узбекистану не браться за проект с неясными перспективами.

В биологии есть такое понятие, как биогеоценоз. Упрощённо говоря, взаимодействие животного и растительного мира со средой их обитания. Вот и страны должны бы сосуществовать в модели политического биогеоценоза назовём это ГЕОПОЛИТЦЕНОЗ. Грамотно распределять и пользоваться имеющимися природными ресурсами с учётом постоянных потребностей населения, а не изменчивой политической конъюнктуры.

К решению всех проблем давно пора применять современный креативный подход, а не пользоваться устаревшими методами. В целом, считаю целесообразным отказаться от помощи России и Узбекистана в строительстве Камбар-Аты-1, а привлечь третью сторону.

Автор: политолог Бакыт Бакетаев