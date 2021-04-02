Кыргызстан вместе со странами СНГ усилит противодействие терроризму

"Вопросы борьбы с терроризмом в рамках СНГ в условиях трансформации угроз национальной безопасности" – под таким названием прошло очередное, уже 14-е совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств Содружества. Оно состоялось в формате видеоконференции, на базе штаб-квартиры Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ в Москве, с участием представителей компетентных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана, специалистов Исполнительного комитета СНГ, министерств обороны и иностранных дел РФ.

Открывая заседание, руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков подчеркнул, что содержание, направленность и механизмы террористической и экстремистской активности за последний год претерпели существенные изменения под давлением пандемии новой коронавирусной инфекции. По словам Новикова, сегодня значительно возрос уровень экстремистского контента в социальных сетях, усилилась тенденция к формированию "спящих" террористических ячеек, изменилась логистика материально-технической и финансовой поддержки террористических и экстремистских организаций.

"Террористическими организациями активно используются информационные, телекоммуникационные, финансовые, политические, маркетинговые и иные передовые технологии для распространения радикальной идеологии, вербовочной деятельности и изыскания финансово-материальной подпитки своей деятельности", - подчеркнул глава АТЦ.

Собеседники обменялись мнениями по поводу укрепления взаимодействия в сфере обеспечения антитеррористической безопасности и выразили готовность к совместным шагам в рамках согласованных практических мероприятий, отметили в АТЦ. К числу приоритетных задач отнесены противодействие распространению радикальной идеологии в интернете, межгосударственное взаимодействие по выявлению и блокированию соответствующих противоправных интернет-ресурсов, обмен опытом и практикой реабилитации и ресоциализации лиц, возвращенных из зон вооруженных конфликтов, совершенствование информационного взаимодействия, в том числе усиление аналитической работы и обмен упреждающей информацией, противодействие финансированию и материально-техническому обеспечению террористических организаций.

Также обсуждался ход подготовки и проведения в сентябре совместного антитеррористического учения стран СНГ "Каспий-Антитеррор-2021", основные задачи которого будут связаны с технологиями обеспечения безопасности Каспийского региона. Руководитель АТЦ СНГ сообщил, что уже согласованы ключевые модули учения, определен состав его участников – это специальные антитеррористические формирования восьми государств Содружества - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.