Мэрия пообещала построить детский сад в "Кара-Жыгач". Уже объявлен конкурс

В Жилмассиве "Кара-Жыгач" в Бишкеке будет построен детский сад. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

"Рады сообщить, что мы объявляем конкурс на строительство еще одного нового детского сада в жилом массиве "Кара-Жыгач" на пересечении улиц Исакеева и Кара-Жыгач. Новая дошкольная общеобразовательная организация рассчитана на 140 мест, это шесть групп. Проектно-сметная документация завершена в полном объеме, прошла согласование", - говорится в сообщении муниципалитета.

Сообщается, что это будет двухэтажное здание, на первом этаже будут расположены игровые комнаты, буфетная, кухня раздаточная, спальные, сан. узлы, тех. помещения, приемные, кабинет педагогов. На втором - музыкальный и гимнастический залы, методический кабинет, игровые комнаты, буфетная, приемные, кладовые и тех. помещения.

Тендер будет проходить по линии общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии. Сметная стоимость новой общеобразовательной организации составила 54 млн. 438 тысяч 779 сомов. Средства предусмотрены в городском бюджете.

Отметим, что ОГУКС запланировал начать строительство трех детских садов в жилмассивах "Ак-Ордо", "Дордой" и "Кара-Жыгач", по всем объектам объявлены тендеры, проектно-сметная документация была подготовлена заранее.

Дорогие участники! Подробная информация конкурса и техническое задание будут опубликованы на портале государственных закупок: http://zakupki.gov.kg/.