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Минтранс ожидает снижение цен на авиабилеты по мере увеличения рейсов

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- Екатерина Улитина
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В настоящее время Министерством транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР и Агентством гражданкой авиации ведется работа с авиационными администрациями России в целях увеличения количества рейсов в Российскую Федерацию, по мере увеличения рейсов предполагается снижение цен на авиабилеты. Об этом сообщили в министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Ведомство отмечает, что на сегодняшний день с Российской Федерацией авиакомпании каждой из сторон могут летать по три рейса в неделю по маршруту Бишкек-Москва-Бишкек. Следует отметить, что регулярные рейсы по маршруту Бишкек-Москва-Бишкек возобновились с 21 сентября 2020 года по одному рейсу с каждой из Сторон, также по решению Оперативного штаба РФ Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.03.2020г. №365-р.

С 8 февраля 2021 года Оперативный штаб РФ пересмотрел свои решения и разрешил выполнять полеты авиакомпаниям Сторон по три рейса в неделю, итого общее количество рейсов составляет шесть рейсов в неделю, данное решение принято Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2021 года №228-р.

"В настоящее время Министерством транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР и Агентством гражданкой авиации ведется работа с авиационными администрациями России в целях увеличения количества рейсов в Российскую Федерацию, по мере увеличения рейсов предполагается снижение цен на авиабилеты. Со своей стороны ожидаем положительного решения Оперативного штаба в отношении рейсов в/из Кыргызстана.

Однако, следует учесть, что каждое государство самостоятельно принимает решение об открытии своих границ, в том числе и воздушных. В настоящее время Оперативный штаб Российской Федерации принимает решение о возобновлении рейсов с теми или иными государствами в зависимости от улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

К слову Россия с Таджикистаном и Узбекистаном регулярные рейсы возобновила только с 1 апреля 2021 года по одном рейсу для каждой из Сторон", - говорится в сообщении Минтранса.

Напомним, ранее "ВБ" писал о том, что стоимость авиабилетов в Россию достигает почти $1000.


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URL: https://www.vb.kg/399130
Теги:
авиация, Россия, Кыргызстан, самолеты
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