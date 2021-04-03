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В США назвали Таджикистан авторитарным государством

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Соединенные Штаты Америки подвергли критике Таджикистан за:

  1. похищение деятелей оппозиции;
  2. пытки задержанных;
  3. угрозы активистам и журналистам;
  4. ограничение свободы слова.

Доклад по правам человека в Таджикистане был опубликован 30 марта на сайте Государственного департамента США. Таджикские власти пока не прокомментировали содержание доклада, но в прошлом постоянно заявляли, что США пишут свои доклады на основании сообщений СМИ, что "не всегда отражает действительность".

Авторы годового отчета назвали Таджикистан "авторитарным государством", в котором:

  1. Президент Эмомали Рахмон находится у власти с 1992 года;
  2. продлил сроки своего пребывания у власти, внеся поправки в законодательство;
  3. назначил своего сына Рустама Эмомали вторым человеком в стране.

По словам авторов, хотя и в конституции Таджикистана подчеркивается, что "общественная жизнь развивается на основе политического и идеологического плюрализма", однако в действительности правительство годами ограничивает политический плюрализм.

Авторы доклада назвали мартовские парламентские выборы и октябрьские президентские выборы в Таджикистане "противоречащими международным стандартам". Напомним, что власти Таджикистана и наблюдатели из Содружества Независимых Государств назвали обе избирательные кампании демократическими.

Пытки и смерть заключенных

"В прошлом году количество пыток в таджикских следственных изоляторах не уменьшилось", - говорится в новом докладе США. Несколько ранее Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане заявила, что в прошлом году получила 25 жалоб от родственников задержанных. Родственники подозреваемых заявили, что сотрудники правоохранительных органов пытали их родных, чтобы заставить взять вину на себя. Генеральная прокуратура Таджикистана говорит только о восьми случаях пыток за последние шесть месяцев.

В отчете говорится, что правительство Таджикистана, несмотря на гибель жителей, признало наличие коронавирусной инфекции в стране с опозданием, скрывало в прошлом году реальную статистику от населения. В частности, родственники заключенных своевременно об их заболевании не извещались.

По данным Министерства юстиции Таджикистана, в прошлом году пневмонией заболели 98 заключенных, 11 из них умерли от этой болезни. Эксперты говорят, что большинство случаев заболевания коронавирусом в Таджикистане официально регистрировали как пневмонию.

Власти заявляют, что с самого начала ситуация находилась под контролем, и теперь в республике нет ни одного случая заболевания коронавирусом, в том числе в тюрьмах, хотя у авторов остаются сомнения по поводу таких заявлений властей.

В отчете приводится случай с Рахматулло Раджабом, заключенного в тюрьме члена запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана, у которого "была высокая температура, но его ни разу не обследовали на коронавирус".

Самопроизвольные аресты и давление на родственников оппозиции

В докладе говорится, что в прошлом году многие граждане были задержаны и затем помещены под стражу, но власти при этом не соблюдали действующее законодательство в части порядка задержания и заключения под стражу, публичного доказывания вины задержанных не обеспечивалось. По их словам, в большинстве случаев родственников задержанных не уведомляли об арестах в течение 72 часов.

В отчете цитируется заявление международной правозащитной организации Хьюман Райтс Вотч, в котором говорится, что с 2015 года в Таджикистане по политическим обвинениям были задержаны более 150 человек. Вероятно, речь идет прежде всего о членах запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения, которым в 2015 году были предъявлены обвинения в причастности к "мятежу" Абдухалима Назарзода, тогдашнего первого заместителя министра обороны страны. Члены и руководство ПИВТ отрицают свою причастность к этому событию.

В соответствии с докладом, в прошлом году власти сообщили об задержании 113 членов "Братьев-мусульман". Позднее некоторые были освобождены, остальные осуждены. В целом власти не представили родным этих осужденных веских доказательств их вины.

Авторы отмечают, что в прошлом году продолжилось давление на семьи сторонников оппозиции. В частности, был задержан и помещен в тюрьму Асрориддин Розиков, сын Зубайдулло Розика, заключенного ранее в тюрьму активиста запрещенной партии исламского возрождения, а братья и другие родственники Джаннатулло Комила, еще одного члена ПИВТ, подверглись давлению.

По их словам, целью давления на родственников членов оппозиции было отговорить их родственников от политической деятельности в Европе. Власти же во время интервью с СМИ отрицают давление на семьи оппозиции.

В докладе также упоминается арест Махмурода Одинаева, заместителя председателя Социал-демократической партии Таджикистана. Он был задержан в конце прошлого года и позже приговорен к 14 годам лишения свободы. В докладе со ссылкой на родных Одинаева его арест назван политически мотивированным. Власти признали Одинаева виновным в хулиганстве и призывах к свержению власти.

Где Шобуддин Бадалов?

В докладе указано, что власти Таджикистана в прошлом году передали Интерполу список из более чем 1400 человек, включая журналистов и активистов оппозиции. По словам авторов доклада, таджикские власти пытались использовать Интерпол как инструмент политического преследования своих оппонентов.

Они приводят в пример случай с обвинением Хизбулло Шовализода, критика таджикского правительства, который разыскивался Таджикистаном по линии Интерпола. Шовализода был экстрадирован из Австрии в Таджикистан, а в июне прошлого года суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Хотя позже суд признал его экстрадицию в Таджикистан незаконной, оппозиционер уже был осужден к тюремному заключению по обвинению в терроризме.

Исчезновение Шобуддина Бадалова, активиста Группы 24 - еще один пример похищения деятелей оппозиции из России. Бадалов, который критиковал таджикские власти в социальных сетях, бесследно исчез в России в прошлом году, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Российские власти сообщили в письме на запрос этой оппозиционной группы о том, что он уехал в Таджикистан, но таджикские власти так и не подтвердили его задержание.

Свобода слова в Таджикистане

Поправки к закону, предусматривающие наказание за "распространение ложной информации" о пандемии коронавируса, были охарактеризованы авторами отчета как ограничение свободы слова. Закон был принят в прошлом году после того, как правительство признало существование коронавируса. Эксперты говорят, что правительство может использовать этот предлог для давления на журналистов с целью "держать их на коротком поводке".

Авторы отчета также отметили, что статистика властей о количестве случаев заболевания коронавирусом была непрозрачной и веб-сайт, который использовался жителями для фиксации случаев смерти жителей от пневмонии, был заблокирован.

В целом, по мнению авторов доклада Госдепартамента США, в 2020 году СМИ и журналисты в Таджикистане, работали под давлением.

  1. Избиение Абдулло Гурбати
  2. Лишение журналистов Радио Озоди аккредитации
  3. Давление на родственников Мирзо Салимпура
  4. Тюремное заключение Далера Шарипова
  5. Блокировка сайта "Азия-Плюс".

Все эти случаи приводятся в качестве примеров давления на журналистов в Таджикистане.

В отчете говорится, что пресса в Таджикистане не была свободной и что журналисты прибегали к самоцензуре из-за страха.

Религиозные свободы

В докладе отмечается, что в прошлом году в Таджикистане также была ограничена свобода вероисповедания. Зарегистрированы случаи давления из-за бороды и ношения хиджаба. Власти усилили давление на верующих под предлогом защиты "национальной культуры".

Сейчас в Таджикистане людям младше 18 лет не разрешается посещать мечети, не разрешается носить хиджаб в государственных учреждениях. Госдепартамент заявляет, что опубликует отчет о правах женщин в Таджикистане в середине 2021 года.

Источник: rus.ozodi.org


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URL: https://www.vb.kg/399138
Теги:
права человека, США, Таджикистан
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