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Александр Баршай раскрыл тайну коммунальной квартиры Бюбюсары Бейшеналиевой

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- Александр Тузов
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Заслуженный деятель культуры КР, бывший кыргызский, нынешний израильский журналист и писатель Александр Баршай на днях выпустил в свет в бишкекском издательстве "Аркус" книгу "Евреи - Кыргызстану: от А до Я".

Эта беллетризованная энциклопедия, как Солженицын выражался, "опыт художественного исследования", рассказывает о нескольких сотнях самых знаменитых "лиц еврейской национальности" Кыргызстана с XIX века до наших дней. От первого директора Кыргызского государственного музея и директора Института культурного строительства, выдающегося кыргызоведа Саула Абрамзона до знаменитого создателя авторской физико-математической школы-лицея № 61 Ефима Якира и ведущего актера Русской драмы Леонида Ясиновского.

Но рассказ – не только о евреях. В книге много интересных подробностей о Чингизе Айтматове, Гапаре Айтиеве, Геннадии Базарове, Зое Логвиненко, Георгие Сухомлинове, Болоте Юнусалиеве и много еще о ком, с самыми разнообразными "пятыми пунктами" в анкете.

Неожиданным образом фигурирует в книге и великая балерина Бюбюсара Бейшеналиева. Оказывается, будущая народная артистка СССР и Киргизской ССР одно время, совсем молодой, жила в 3-этажном доме на углу улицы Токтогула и бульвара Дзержинского (там, где на первом этаже известный всей округе магазин "Нан"). В этом доме жили люди самых национальностей, и семья Баршаев тоже.

Юная балерина занимала большую комнату в коммунальной квартире – до того, как получила отдельную квартиру на противоположной стороне бульвара.

А вообще книга посвящена следующему тезису. "Хотя удельный вес евреев, живших и живущих в Кыргызстане, почти никогда не превышал одного процента от численности всего населения страны, их вклад во все сферы жизни республики неизмеримо, несопоставимо выше! Ничего удивительного, впрочем, здесь нет. Так было и есть во все времена и во всех странах, где жили и живут потомки Авраама, Ицхака и Яакова!" – восклицает Александр Баршай.


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URL: https://www.vb.kg/399139
Теги:
Израиль, книги, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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