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Панкин: Альтернативы СНГ на постсоветском пространстве нет

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- Евгений Денисенко
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Реальной альтернативы Содружеству Независимых Государств по разнообразию форм и областей совместной деятельности в настоящий момент нет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью РИА Новости.

"Содружество Независимых Государств – самая широкая по охвату участников и сфер сотрудничества региональная платформа, доказавшая свою жизнеспособность и востребованность. Реальной альтернативы Содружеству по разнообразию форм и областей совместной деятельности в настоящий момент нет", - подчеркнул Панкин.

По его словам, отличительной чертой интеграционных процессов на пространстве СНГ является множественность форм сотрудничества. На практике это выражается в одновременной работе нескольких многосторонних региональных объединений, отличающихся по составу, спектру решаемых задач и степени интеграции.

При этом наличие других интеграционных объединений не умаляет роли механизмов СНГ, считает Алесандр Панкин. "Речь идет, в частности, об отраслевом сотрудничестве входящих в него государств, развитии гуманитарных связей и контактов между людьми, решении непростых задач по модернизации экономик, обеспечению безопасности во всех ее аспектах. Активно задействуется потенциал СНГ как площадки для политического диалога", - отметил замминистра.

Он напомнил, что очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ 2 апреля – это первая встреча на высоком уровне в юбилейный для СНГ год, когда отмечается 30-летие создания организации.

Напомним, что на ближайшие месяцы планируются в таком же формате встречи глав правительств и глав государств Содружества. А в связи с его юбилеем уже проведен ряд международных мероприятий. Одним из них стал проходивший 11-12 марта в Москве Международный экономический "СНГ – 30 лет", в котором приняли участие государственные и общественные деятели, представители бизнес-сообществ не только стран Содружества, но и других государств, а также международных организаций.


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URL: https://www.vb.kg/399151
Теги:
СНГ
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