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На субботнике в Бишкеке собрали более 100 тонн мусора

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня бишкекчане вышли на традиционный общегородской субботник. В уборке столицы активное участие приняли порядка 10 тысяч 450 человек, это горожане, сотрудники муниципалитета и его структурных подразделений, службы районов, а также представители организаций, предприятий и хозяйствующих субъектов.

Было собрано и вывезено 103.5 тонн мусора.

"Мы благодарим каждого горожанина, который принял участие в общегородском субботнике и помог нашему любимому городу стать намного чище!", говорится в сообщении мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/399152
Теги:
мэрия, субботник, Бишкек
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