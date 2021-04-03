На субботнике в Бишкеке собрали более 100 тонн мусора

Сегодня бишкекчане вышли на традиционный общегородской субботник. В уборке столицы активное участие приняли порядка 10 тысяч 450 человек, это горожане, сотрудники муниципалитета и его структурных подразделений, службы районов, а также представители организаций, предприятий и хозяйствующих субъектов.

Было собрано и вывезено 103.5 тонн мусора.

"Мы благодарим каждого горожанина, который принял участие в общегородском субботнике и помог нашему любимому городу стать намного чище!", говорится в сообщении мэрии Бишкека.