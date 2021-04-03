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Глава МВД КР проявил интерес к цифровизации полицейской службы в Казахстане

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Министры внутренних дел Казахстана и Кыргызстана Ерлан Тургумбаев и Улан Ниязбеков на встрече в Алматы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по широкому спектру задач, которые стоят перед правоохранительными органами соседних стран, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Главы полицейских ведомств подтвердили намерения о дальнейшей координации совместных усилий и активизации работы органов внутренних дел в борьбе с трансграничной организованной преступностью, по обмену информацией, в том числе оперативной, криминалистической, правовой.

"Особый интерес глава МВД Кыргызстана проявил к проводимой модернизации органов внутренних дел Казахстана, в том числе цифровизации полицейской службы, налаживанию взаимодействия с населением по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности, реформе ведомственного образования, а также повышения доверия граждан к полиции и установлению с ними эффективной обратной связи", – сообщили в пресс-службе.

Улан Ниязбеков отметил, что в Кыргызстане, как и в Казахстане, ведётся работа по реформированию судебно-правовой системы, в том числе и органов внутренних дел.

"Уверен, что сегодняшняя встреча создаст плодотворную почву для обмена положительным опытом в сфере реформирования деятельности органов внутренних дел. Мы выражаем заинтересованность в укреплении сотрудничества и предлагаем усилить взаимодействие", - сказал он.

В ведомстве проинформировали, что положительные результаты имеет сотрудничество правоохранительных органов двух стран по линии оперативно-розыскной деятельности. За прошлый год и три месяца текущего в Казахстане установлено более 35 лиц, причастных к совершению преступлений. В свою очередь, сотрудники милиции Кыргызстана задержали 17 подозреваемых, объявленных в розыск.

Развивается приграничное сотрудничество. Территориальные подразделения полиции Алматинской и Жамбылской областей тесно взаимодействуют с кыргызскими коллегами из Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской областей соседней республики.

Ерлан Тургумбаев сообщил, что на днях в Алматы в результате совместной спецоперации был задержан один из членов ОПГ, которая причастна к серии мошенничеств с автомобилями. После проведения следственных действий его экстрадируют в соседнюю республику.

"Сотрудничество органов внутренних дел двух стран находится на высоком уровне. С 2015 года работает Координационная рабочая группа, в которую входят представители административной, криминальной полиции, миграционной службы и других подразделений. Наши специалисты проводят совместные операции и мероприятия, вместе расследуют преступления, выявляют и пресекают действия преступных групп, транспортировку наркотиков, каналы незаконной миграции. Работа в этом направлении не должна останавливаться, поскольку от этого зависит безопасность не только внутренняя , но и Центрально-Азиатского региона в целом", - отметил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Источник: informburo.kz


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URL: https://www.vb.kg/399154
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, МВД
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