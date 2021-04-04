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Улукбек Марипов намерен снизить штрафы по "Безопасному городу"

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Правительство намерено снизить штрафы по "Безопасному городу". Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Улукбек Марипов.

По его словам, он уже дал указание разработать проект закона.

"Власти принимают во внимание обращения граждан по поводу роста цен на продукты и ГСМ. Поэтому по поручению президента я поручил разработать проект постановления по снижению размеров штрафов за нарушения ПДД. В ближайшее время законопроект поступит в Жогорку Кенеш", - сказал Марипов.

Кроме того, премьер сообщил, что правительство задумалось о введении платной тонировки лобового и передних стекол автомобилей. Таким образом власти хотят увеличить дополнительные поступления в казну. Соответствующий законопроект также в ближайшее время внесут в Жогорку Кенеш.

Источник: elgezit.kg


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URL: https://www.vb.kg/399156
Теги:
штраф, автомобили, Безопасный город, Улукбек Марипов
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