Придерживайтесь своей точки зрения. Гороскоп с 5 по 11 апреля

Овен. Вовремя останавливайте праздные разговоры и пребывание в соцсетях. Втянувшись, вы испортите не только настроение, но и наживете себе врагов. Обходите стороной сомнительные проекты. Вам будет чем заняться. Вы сейчас в силах осуществить важные проекты, преуспеть в учебе и устроить загородные выезды на природу, которые создадут подходящую атмосферу для любовных признаний.

Телец. Придерживайтесь официальных договоренностей, когда речь идет о деньгах. Любая неофициальная схема будет пустым обещанием, создающим проблемы. Добивайтесь исполнения достигнутых договоренностей, и для этого понадобится встреча с руководством или влиятельными людьми. Переговорив напрямую, без всяких посредников, с людьми, которые принимают решение, вы пополните казну и получите нужные документы.

Близнецы. Важно не только сдерживать данные вами обещания, но и не попасться на удочку соблазнительных предложений. Обещания высокой должности и содействия могут быть нарушены влиятельными людьми. Сослуживцы и деловые партнеры окажутся более надежными, чем руководство, и совместные с ними начинания увенчаются успехом. С пользой пройдут дальние поездки и общение с людьми издалека.

Рак. Оказывая помощь, не станьте жертвой. Увлекшись спасательством, вы рискуете отдать свои деньги авантюристам, играющим на эмоциях. Разобравшись в деталях, вы сумеете отличить обман от реальной просьбы. Избежав потерь, вы сохраните свои сбережения и удачно вложите их в долгожданные покупки. Оказанная вами помощь также обернется поддержкой влиятельных людей. Удастся поправить здоровье.

Лев. Неожиданная сговорчивость домочадцев и деловых партнеров позволит принять решение, от которого будет зависеть успех деловых и творческих проектов. Возникший порыв чувств поможет выйти из тупика личных отношений, а возможно, и удачно познакомиться, если вы все еще в поиске своей музы сердца. В финансах полагаться на эмоциональные порывы - верх легкомыслия. Вы рискуете многое потерять.

Дева. Сложности с определением приоритетов для дел, деловых встреч и вечеринок станут причиной пробуксовок и непонимания происходящего. Постарайтесь не погрузиться в пучину незначимых хлопот, отодвигая действительно важное. Рутина послужит причиной нервных срывов. Умело используя новые возможности и принимая стратегические решения, вы не только увеличите доходы, но и обзаведетесь полезными связями.

Весы. Сомнения в предложениях друзей и деловых партнеров окажутся напрасными. Развивайтесь вместе, и полученный результат превзойдет ожидания. Самостоятельные попытки достичь успеха могут привести к обратному результату. В любовных отношениях пора принятия решения, дабы не упустить свое личное счастье.

Скорпион. Несмотря на довольно доходный период, ваш внутренний голос, которому будут вторить голоса безбашенных людей, начнет подталкивать к авантюрным инвестиционным сделкам. В итоге вы можете попасть в капкан соблазнов, и расплатой станут как сбережения, так и личная жизнь. Придерживайтесь проверенных методов и сверяйте свои шаги с домочадцами. Они не пустят вас по ветру, помогая заработать и вложить деньги в недвижимость.

Стрелец. Вы окажетесь в своей стихии общения, поездок, обмена знаниями. Выступая инициатором деловых и дружеских встреч, собраний и вечеринок, вы не только хорошо проведете время и получите удовольствие, но и достигнете важных целей. Отвлекать могут споры с домочадцами. Бесконечный обмен мнениями так и не приведет к принятию решений, а в конечном итоге потерянное время станет еще одним поводом для конфликта.

Козерог. Большинство поездок и встреч будут пустой тратой времени. Фальшивые обещания, недоразумения в поездках не только разочаруют, но и скажутся на здоровье. Сконцентрируйте внимание на работе, которая прямо сейчас приносит деньги. Вы пополните казну, а полученные деньги удачно потратите в торговых центрах, обновляя весенний гардероб или приобретая строительные материалы для ремонта, которым лучше в ближайшее время и заняться.

Водолей. Придерживайтесь своей точки зрения, даже аргументы против нее будут убедительны как никогда. Вас попытаются втянуть в аферу, которая существенно облегчит ваш кошелек. Ваши немного скептические взгляды помогут выбрать наиболее подходящую стратегию и не только сохранить сбережения, но и выбиться в лидеры. Возможно возобновление давней дружбы или любовного романа.

Рыбы. Вы окажетесь в замешательстве от многочисленных предложений, и домочадцы вряд ли помогут вам разобраться в происходящем. Без лишней суеты разберитесь в происходящем и выберите наиболее выгодное с точки зрения финансов предложение. У вас еще есть возможность неплохо заработать и совершить практичные покупки, а возможно, и сделки с недвижимостью. От вашего решения зависит дальнейший ход событий.

Астролог Андрей Рязанцев