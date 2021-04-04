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Почему новые почтовые марки Кыргызстана с барсуками отпечатали в Беларуси?

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- Александр Тузов
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Госпредприятие "Кыргызмаркасы" при Государственной службе цифрового развития при Правительстве КР выпустило в обращение серию почтовых марок "Фауна Кыргызстана. Азиатский Барсук".

Марки с изображением этого краснокнижного животного отпечатаны минским издательством "Белорусский Дом Печати".

Как заверили VB.KG ветераны-полиграфисты Кыргызполиграфкомбината, нынешняя кыргызстанская полиграфия не позволяет печатать почтовые марки на современном уровне.

Однако, вопреки этим заверениям, в Бишкеке уже около 20 лет разные издательские дома выпускают сложную полиграфическую продукцию. Яркий пример: отпечатанная бишкекским издательским домом "Аль-Салам" книжная продукция со множеством сложных цветных иллюстраций, в том числе и миниатюрных, размером с почтовую марку. Жаль, что их опыт не учитывается.

Хорошо еще, что художником-дизайнером новых марок успешно выступил кыргызстанский, а иностранный график, выпускник Фрунзенского художественного училища и Московского полиграфического института Каныбек Турумбеков.

Номинал новых марок – 55, 66 и 118 сомов. Тираж серии марок – 3 тысячи экземпляров.


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URL: https://www.vb.kg/399162
Теги:
книги, Красная книга, художник, Кыргызстан
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