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Главы МИД Кыргызстана, Беларуси и России обсудили вопросы сотрудничества

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялись двусторонние встречи министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева со своими российским и белорусским коллегами Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. Их переговоры прошли на полях очередного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ.

В ходе каждой из встреч, как сообщили в МИД РФ, стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках международных, региональных объединений. Речь шла, в том числе, о проведении в текущем году очередного заседания кыргызско-белорусской межправкомиссии, о возобновлении железнодорожного сообщения, активизации авиасообщения между КР и РФ, поставках российской вакцины против коронавируса в Кыргызстан, других актуальных вопросах.

Комментируя в целом результаты нынешнего заседания СМИД, Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции отметил: "Стороны сошлись во мнении о необходимости усиления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.У нас состоялся хороший разговор: поработали весьма активно в устном формате, а потом – на официальном заседании, в ходе которого были подписаны важные документы".

"Нынешний год – юбилейный: Содружество Независимых Государств отмечает тридцатилетие. И была хорошая возможность посмотреть на достигнутые итоги и наметить конкретные направления дальнейшей работы", - продолжил Лавров.

По его словам, с точки зрения внешнеполитической координации главным вопросом было рассмотрение хода выполнения Программы действий по активизации партнерства между министерствами иностранных дел государств-участников СНГ. Все подчеркнули значение этой работы на перспективу. Договорились продолжить практику принятия совместных заявлений для распространения в международных организациях. Условились скоординировать шаги на различных многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ и другие форматы.

Также одобрен проект Договора о противодействии отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. И принят ряд решений в военной и гуманитарной сферах, включая сотрудничество в области молодежных обменов, туризма, физической культуры и спорта.

"В этом году отмечаем одну из самых скорбных дат в истории наших стран – восьмидесятилетие начала Великой Отечественной войны. По этому поводу Российская Федерация предложила подготовить проект обращения глав государств-членов СНГ к нашим народам и мировой общественности, посвященного этому печальному юбилею. Подготовили такой текст. Признательны коллегам за его поддержку. Он будет вынесен на ближайший саммит СНГ. Сделаем так, чтобы это обращение было подписано до 22 июня", - сообщили глава МИД РФ.


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URL: https://www.vb.kg/399163
Теги:
Беларусь, Россия, Кыргызстан, МИД
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