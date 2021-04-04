В Бишкеке прошел первый в этом году велопробег здоровья

В Бишкеке горожане-любители активного образа жизни вышли на первый в этом году велопробег здоровья. Вместе с велосипедистами колонну возглавил исполняющий обязанности мэри столицы Бактыбек Кудайбергенов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Старт был взят с северной стороны нового парка "Адинай", затем участники велопробега поехали вверх по проспекту Ч. Айтматова до до ул. Масалиева. Оттуда колона направились по восточному направлению до перекрестка улиц Токомбаева и Нуркамал Жетикашкаевой и вернулась к парку Здоровья только уже по улице Токтоналиева. Длина кольцевого маршрута составила чуть больше 10 километров.

Для безопасности горожан, внутри велоколонны были соблюдены дистанция 1,5-2 метра, велосипедистов сопровождали три машины ГУОБДД и одна карета скорой медицинской помощи.

Все участники пробега получили кучу положительных эмоций и заряд на предстоящую рабочую неделю", сообщили в мэрии Бишкека.