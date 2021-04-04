Погода
$ 84.76 - 84.92
€ 99.57 - 100.45

В Бишкеке прошел первый в этом году велопробег здоровья

121  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке горожане-любители активного образа жизни вышли на первый в этом году велопробег здоровья. Вместе с велосипедистами колонну возглавил исполняющий обязанности мэри столицы Бактыбек Кудайбергенов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Старт был взят с северной стороны нового парка "Адинай", затем участники велопробега поехали вверх по проспекту Ч. Айтматова до до ул. Масалиева. Оттуда колона направились по восточному направлению до перекрестка улиц Токомбаева и Нуркамал Жетикашкаевой и вернулась к парку Здоровья только уже по улице Токтоналиева. Длина кольцевого маршрута составила чуть больше 10 километров.

Для безопасности горожан, внутри велоколонны были соблюдены дистанция 1,5-2 метра, велосипедистов сопровождали три машины ГУОБДД и одна карета скорой медицинской помощи.

Все участники пробега получили кучу положительных эмоций и заряд на предстоящую рабочую неделю", сообщили в мэрии Бишкека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399169
Теги:
велоспорт, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  