Погода
$ 84.76 - 84.92
€ 99.57 - 100.45

МВД готовит в России миграционную амнистию

141  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. Об этом сообщает podrobno.uz со ссылкой на ТАСС.

"Законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что меры административного воздействия в отношении данных граждан не будут применяться, а ранее принятые - отменят.

В МВД сообщили, что разработка проекта закона проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства РФ в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики. Концепция законопроекта одобрена правительством.

В ведомстве добавили, что сейчас на законодательном уровне в России институт "миграционной амнистии", позволяющей какому-либо госоргану или должностному лицу принимать решение относительно правового статуса иностранцев, отсутствует.

При этом есть ряд законов, которые дают возможность некоторым категориям иностранцев и лиц без гражданства уже на сегодняшний день легализовать свое положение в стране. Так, согласно закону о гражданстве, президент РФ может в гуманитарных целях определить категории лиц, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство. Также документом установлено, что в упрощенном порядке могут получить гражданство РФ отдельные категории лиц, которые длительное время находятся в стране с неурегулированным правовым статусом.

"Данная категория граждан не может быть привлечена к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ, режима пребывания (проживания), незаконное осуществление трудовой деятельности или нарушение иммиграционных правил, если такие нарушения были выявлены в связи с подачей данными лицами заявления о признании их гражданами РФ, о приеме в гражданство РФ", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, на урегулирование правового статуса направлен также закон, предусматривающий выдачу временных удостоверений личности сроком на десять лет для лиц без гражданства, находящихся на территории РФ. Он вступит в силу 24 августа текущего года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399172
Теги:
законопроект, миграция, Россия, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  