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Кыргызстанцы проводят в Москве мероприятия "Ыр-Кесе"

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- Евгений Денисенко
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Национально-культурное мероприятие "Ыр-Кесе" провела в Москве кыргызская диаспора. Инициатором этого праздника выступила общественная организация "Кара-Суу".

Согласно традиции, напоминают организаторы, участники "Ыр-Кесе" по очереди передают друг другу пиалу, и тот человек или группа людей, у кого она в данный момент, должны спеть или станцевать.

"Мероприятие прошло на отлично, все зрители окунулись атмосферу кыргызской национальной культуры. Такого аншлага не ожидали и сами организаторы", - поделились впечатлениями в соцсетях участники торжества. И процитировали перевод на русский язык отрывок одного из стихотворений на данную тему: "У Кыргызов обычай таков, Когда все собираются вместе Под уютный юрты покров. Пиалу наполняют кумысом, Из рук в руки она переходит, Каждый песню поет со смыслом, Ткёт ее из прекрасных мелодий. За джайлоо стоят великаны, Шапки снежные их венчают".

На очереди теперь, как сообщается, - объединение "Лейлек", к которому перешла эстафета "Ыр-Кесе".

Подобные импровизационно-творческие конкурсы, рассказали в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, устрраиваются в российской столице выходцами из Кыргызстана не впервые. Но сегодня эта традиция обретает новое дыхание. В России, включая ее Московский регион, в последнее время создано много новых диаспоральных сообществ по земляческому принципу. Они носят название районов и сел республики, уроженцы сейчас работают или учатся в РФ. И помогают своей малой родине в решении экономических, социальных вопросов, перечисляют средства на ремонт или сооружение там объектов сокультбыта.

"Большое значение придается такими организациями и удовлетворению культурных потребностей соотечественников, находящихся вдали от Кыргызстана. А также – популяризации национальных традиций среди россиян. Таким целям отвечают и мероприятия "Ыр-Кесе", традиция проведения которых будет развиваться", - отметили в Координационном совете.


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URL: https://www.vb.kg/399173
Теги:
диаспора, Москва, Кыргызстан
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