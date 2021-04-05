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Выборы в БГК: Две партии получили предупреждения

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкекскую ТИК поступила жалоба на нарушение правил проведения предвыборной агитации со стороны политической партии "Ишеним", а именно высадки зеленых насаждений в муниципальном парке "Ынтымак" кандидатами и лидером политобъединения, что подпадает под признаки благотворительности. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Данную акцию Бишкекская ТИК посчитала нарушением правил ведения предвыборной агитации и вынесла письменное предупреждение политической партии "Ишеним".

Также по факту проведения массового концертного мероприятия на площади Победы политической партией "Ата-Журт Кыргызстан" с участием звезд эстрады решением Бишкекской ТИК было вынесено письменное предупреждение партии за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и Алгоритма действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан в период подготовки и проведения выборов и референдума в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/399188
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, нарушения
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