Снижение штрафов по "Безопасному городу" может привести к росту аварий

Опыт многих стран доказал, что снижение штрафов за нарушения правил дорожного движения, всегда ведет к росту аварийности на дорогах.

- В странах, где ценят человеческую жизнь, всегда штрафы за нарушения дорожного движения большие. Например, в Германии сумма штрафа равна 2-6 походам в магазин за продуктами. Это ощутимая сумма для бюджета большинства семей. Зато, у них на дорогах порядок, - рассказал VB.KG координатор проектов Гражданского союза "За реформы и результат" Урмат Казакбаев.

Установка камер "Безопасного города" в Кыргызстане также дала положительный результат: аварийность на перекрестках, где работают камеры снизилась почти до нуля. Более того, большинство водителей стали более внимательно относиться к соблюдению правил дорожного движения даже на тех участках, где камер нет.

- Принимая решения нужно учитывать все аспекты, в том числе экономические. Многие кыргызстанцы сейчас находятся в слоном финансовом положении. Я думаю допустимо пойти им на встречу и предоставить льготные условия, но я против повсеместного снижения штрафов - сказал Казакбаев.

Напомним, премьер-министр Улукбек Марипов на своей странице в соцсетях сообщил, что правительство разрабатывает законопроект о снижении сумм штрафов по системе "Безопасный город".