Жениш Молдокматов возглавил партию Тайырбека Сарпашева

Бывший лидер политической партии "Замандаш" Жениш Молдокматов возглавил новую партию.

По данным Минюста, он стал председателем политической партии "Туран".

Отметим, политическая партия "Демократическая партия "Туран" была основана в 2004 году. Учредителями партии числятся экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, его брат и ряд других лиц.

Напомним, в ноябре прошлого года Финпол возбудил уголовное дело по факту незаконного обогащения в отношении бывшего вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева. Позже им было возвращено на баланс государства более 500 гектаров земли.