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Жениш Молдокматов возглавил партию Тайырбека Сарпашева

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- Бакыт Басарбек
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Бывший лидер политической партии "Замандаш" Жениш Молдокматов возглавил новую партию.

По данным Минюста, он стал председателем политической партии "Туран".

Отметим, политическая партия "Демократическая партия "Туран" была основана в 2004 году. Учредителями партии числятся экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, его брат и ряд других лиц.

Напомним, в ноябре прошлого года Финпол возбудил уголовное дело по факту незаконного обогащения в отношении бывшего вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева. Позже им было возвращено на баланс государства более 500 гектаров земли.


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URL: https://www.vb.kg/399192
Теги:
партии, Замандаш, Жениш Молдокматов, Тайырбек Сарпашев
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