Алматы заметно лидирует по росту числа больных COVID-19

Алматы стал лидером по суточному росту числа больных коронавирусом COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав.

За последние сутки в Алматы выявлено 611 новых случаев коронавируса.

Это почти в 2 раза больше, чем в следующем городе антирейтинга - Нур-Султане (+368 больных).

На третьем месте расположилась Алматинская область (+255 больных).

Отметим, что Алматы лидирует в антирейтинге суточного роста числа зараженных коронавирусом уже несколько дней: накануне, 4 апреля, здесь выявили 572 новых случая болезни, 3 апреля - 647, 2 апреля - 647, 1 апреля - 595, 31 марта - 515, 30 марта - 526, 29 марта - 545.

Напомним, всего 5 апреля в Казахстане выявили 1 921 новый случай COVID-19.

Ранее власти Алматы рассказали о ходе вакцинации от коронавируса в городе.