В РТ авиакомпании получили предупреждение не завышать цены на авиабилеты

Руководство гражданской авиации Таджикистана провели экстренное заседание по вопросу продажи авиабилетов по завышенным ценам со стороны авиакасс. Об этом "Азия-Плюс" сообщил глава Агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода.

"К нам поступили жалобы граждан по поводу продажи авиабилетов по завышенным ценам. Также мы прочитали об этом в СМИ и соцсетях. Поэтому сегодня утром, 5 апреля, провели экстренное заседанию с участием представителей ГКНБ, Транспортной прокуратуры, представителей авиакомпании "Сомон Эйр" и UTair, а также Агентства воздушных сообщений и других структур", - сообщил Субхонзода.

По его словам, на заседании они настоятельно потребовали не продавать авиабилеты по завышенным ценам, а реализовывать в рамках установленных Агентством норм.

"Отныне транспортная прокуратура и представители ГКНБ будут тщательно отслеживать, чтобы билеты не продавались дороже определенной цены. Представителям авиакомпаний и авиакасс Агентства воздушных сообщений дали строгое предупреждение", - отметил Субхонзода.

Субхонзода отметил, что Агентство гражданской авиации делает все возможное, чтобы билеты не продавались по завышенным ценам.

"Ещё раз попрошу наших граждан, в случае продажи авиабилетов дороже установленной стоимости, обращаться к нам. Все жалобы будем рассматривать и принмем решительные меры. Для предотвращения мошенничества гражданам предлагаем приобретать билеты только в официальных авиакассах компании", - заявил глава Агентства.

Напомним, что Агентства гражданской авиации определили стоимость авиабилетов на регулярные рейсы по направлению Душанбе-Москва и обратно по цене 500 долларов.

"После анализа и изучения расходов авиакомпаний мы приняли решение и определили стоимость авиабилетов туда-обратно по цене 500 долларов. Например, если со стороны Душанбе - Москва спрос пассажиров велик, то авиакомпании могут поставить цены от 300-350 долларов, а обратно в Душанбе по 150 долларов. Но они всегда должны учитывать то, чтобы цена в оба конца не превышала 500 долларов", - сказал ранее Икром Субхонзода.

Вчера, 4 апреля самолет авиакомпании "Сомон Эйр" выполнил первый регулярный рейс с 184 пассажирами на борту. По словам представителей авиакомпании билеты на рейс продавались по 349 долларов.

Между тем, и в соцсетях и самом агентстве гражданской авиации, заявили, что билеты на два первых рейса из Душанбе в Мосвку (ЮтЭйр и Сомон Эйр) были реализованы в несколько раз дороже установленных цен.

Источник: asiaplustj.info