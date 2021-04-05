55-60 сомов за литр. Экономист о том, почему цена на ГСМ продолжит рост

В России стоимость бензина марки АИ-92 достигла 50 рублей за литр. Поэтому в Кыргызстане ГСМ повысится до 55-60 сом за литр через месяц-два. Повлиять на этот рост цен, к сожалению, нельзя. В том числе, и со стороны правительства. Об этом VB.KG сообщил экономист Денис Бердаков.

Экономист пояснил, что рост цен в Кыргызстане, наметившийся в последнее время, обусловлен двумя факторами: повышением стоимости топлива на нефтезаводах России и дефиците топлива в РФ, особенно на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Там ранее на ремонт встали ряд НПЗ. И из-за этого растет конечная отпускная цена на ГСМ.

- Повышается в последнее время и стоимость барреля нефти. Российская экономика зависит от этих показателей. А так как мы на 97 процентов зависим от российских нефтепродуктов, на нас это тоже сказывается. И это при том, что Россия, итак, продает Кыргызстану нефтепродукцию беспошлинно, - пояснил Бердаков.

Экономист отметил, что кыргызстанские нефтезаводы не смогут даже при наличии нефти производить ГСМ высокого качества.

- Но даже если они будут нам поставлять нефть по нынешней цене, то после переработки здесь она не сильно будет отличаться по стоимости. Сейчас нефтетрейдеры распродают тот бензин, который есть в запасе. Но в скором времени автолюбителей ждет серьезное повышение. Поэтому, 55 сомов за литр ждать осталось не долго, готовьтесь! – добавил Денис Бердаков.

Напомним, по сообщениям Ассоциации нефтетрейдеров КР в апреле ожидается рост цен на бензин на 6%, и на дизель - на 9%.