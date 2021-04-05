Смогут ли фермеры Иссык–Куля приручить семиреченского фазана

Исключительный сельскохозяйственный проект начал реализовываться в Джети–Огузском районе Иссык–Кульской области. Здешние фермеры взялись осваивать принципиально новое направление агробизнеса - разведение семиреченских фазанов.

Первый и пока единственный в регионе демонстрационный фазанарий открылся по инициативе Общественного фонда "Централ Азия Проспектс" на базе одного из фермерских хозяйств на въезде в Барскоонское ущелье. Птичник расположился в глубине ухоженного абрикосового сада.

Крытое прямоугольное строение поделено сеткой–рабицей на секции. В каждой из них небольшой домик с гнездом для яиц и фазанья семья: несколько скромного окраса самок и наряженный в яркое оперение глава семейства.

- Птичник построили в 2020 г., а в начале текущего года сюда завезли поголовье фазанов из Чуйской области. Всего у нас сейчас живет 50 птиц. Фазаны уже полностью освоились, и самки стали нестись, - рассказывает Талант Шергазиев, представитель ОФ "Ата–Журт Мурасы" - партнера проекта по разведению фазанов.

Талант Шергазиев по образованию эколог, что очень важно, поскольку одна из первостепенных задач инициативы - сохранение биоразнообразия Иссык–Кульской области.

- Ежегодно мы планируем выпускать в живую природу 50 особей. Специфика этих птиц такова, что они не поддаются приручению, поэтому их не придется как–то по–особенному готовить к возвращению в дикую жизнь, - говорит Шергазиев.

Об этой особенности фазанов Талант знает с детства - убедился на собственном опыте. Ребенком он нашел несколько фазаньих яиц, которые положил под домашнюю наседку. Курица высидела фазанят, которые первое время неотлучно следовали за несушкой повсюду.

- Я тогда надеялся, что птицы привыкнут к дому, хотя отец и предупреждал, что фазаны - дикари по натуре и не смогут жить в домашнем хозяйстве. Так и случилось: птенцы подросли и, повинуясь инстинктам, удрали на волю, - вспоминает эколог.

Птицы, живущие в иссык–кульском фазанарии, сбежать никуда не могут, поскольку живут в закрытых вольерах. В остальном они прекрасно адаптировались после переезда и даже начали нести яйца, которые, по словам Таланта, сейчас собирают, чтобы в конце апреля отправить в инкубатор в Чуйской области.

- Думаю, что к тому времени, когда обратно нам привезут молодняк, у нас уже будет готово специальное помещение. В дальнейшем цыплят будем выводить уже здесь, на Иссык–Куле, в собственном инкубаторе. Его приобретут в ближайшее время также в рамках проекта, - отмечает фермер.

Возможность покупать оборудование для фермы по разведению фазанов обеспечивается при финансовой поддержке "Кумтор Голд Компани". Компания выделила на реализацию уникального проекта 3 миллиона 844 тысячи сомов. Эти средства пошли не только на создание демонстрационного фазанария, но и на обучение фермеров, желающих заняться новым для иссык–кульских аграриев делом.

С основами ухода и содержания фазанов в неволе уже ознакомились пятьдесят фермеров из Джети–Огузского района. Из числа желающих заняться новым для иссыккульцев делом

отобрали 10 человек, чьи фермы соответствуют требованиям по разведению дикой птицы в домашних условиях. В рамках программы малых грантов они в апреле получат для своих мини–фазанариев по 12 птиц.

- Фермеры будут стремиться наращивать поголовье благодаря полученным знаниям, а также консультациям, которые смогут получать в рамках проекта, - поясняет администратор ОФ "Ата–Журт Мурасы" Кундуз Долотбакова.

По ее словам, иссык–кульские фермеры очень заинтересованы в развитии нового направления сельскохозяйственной деятельности. Одна из причин - неприхотливость фазанов. Уход за этими птицами не сложен, их всего лишь нужно обеспечивать чистой водой и кормом. Причем фазаний рацион однообразен - ячмень, кукуруза и яблоки пару раз в неделю.

Однако при сравнительно низких затратах на содержание птиц фазановодство обещает быть весьма рентабельным.

- Мясо и яйца фазанов - это дорогостоящие и востребованные продукты. На них есть спрос в ресторанах Бишкека и пансионатах Иссык–Кульской области. До сих пор рестораторы не имели возможности легально продавать блюда из мяса фазанов, поскольку оно добывалось браконьерами. Теперь этот вопрос снят, поскольку птиц будут выращивать на специальных фермах абсолютно законно, - говорит региональный представитель "Кумтор Голд Компани" Кенешбек Дуйшембиев.

Эта перспективная экономическая составляющая, подчеркивает представитель "Кумтора", обеспечит устойчивость проекта.

- Надеемся, что создание фермерских хозяйств нового типа станет, скажем так, модным. Это принесет региону значительную пользу. С одной стороны, аграрии смогут поддерживать местную фауну и будут сохранять биоразнообразие Иссык–Кульской области, с другой - они смогут улучшить свое благосостояние. Да и для развития туризма в регионе это станет серьезным подспорьем, - резюмировал Дуйшембиев.

Василиса МИХАЙЛОВА.