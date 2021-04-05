Погода
$ 84.76 - 84.92
€ 99.57 - 100.45

Предприятия России и Кыргызстана налаживают партнерские отношения

20  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В кыргызско-российское экономическое сотрудничество готовы включиться новые предприятия с обеих сторон. Возможности этого были проработаны в ходе посещения кыргызской делегацией некоторых промышленных объектов на территории Московского региона.

Члены делегации Государственного агентства КР по продвижению и защите инвестиций (ГАПЗИ) во главе с его руководителем Алмамбетом Шыкмаматовым, совместно с представителями Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области встретились с руководством Группы компаний "ЗиО", Холдингом "АБ Энерго", а также посетили Подольский машиностроительный завод и Каширский завод металлоконструкций и котлостроения.

Как отмечается, данная поездка была организована при содействии посольства КР в РФ "в целях практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Россию 24-25 февраля текущего года".

В ходе переговоров с руководителями ГК "ЗиО", как сообщается, были обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества по ряду направлений. Это, в том числе, строительство тепловых элетростанций на угольных месторождениях Кыргызстана, сооружение парогазовых установок, модернизация действующих в республике ТЭЦ, развитие малой гидроэнергетики, использование возобновляемых источников электроэнергии.

Достигнуты конкретные договоренности по подготовке c участием ГК "ЗиО" технических предложений для строительства блоков ТЭЦ "под ключ", по созданию тепличных хозяйств, инвестированию в сельское хозяйство КР, в частности, шелководческую отрасль. Кроме того, будет проработана возможность сооружения совместными усилиями логистических центров в республике.

Для реализации намеченных планов предусматривается заключение меморандума о сотрудничестве между ГАПЗИ и АО "Подольский машиностроительный завод".

Группа компаний "ЗиО" является одним из лидеров российского энергетического машиностроения. Помимо проектирования и изготовления котельного оборудования для энергоблоков большой мощности, разрабатывает и производит котельное оборудование для мусоросжигательных заводов, парогенераторные установки для осуществления теплового воздействия на нефтяные пласты, системы охлаждения тепловых электростанций, газовых перекачивающих станций и многое другое, экспортирует продукцию и в другие страны. Структура активов ГК "ЗиО" включает Подольский машиностроительный завод, Научно-производственный комплекс "ОйлГазМаш", проектный институт "Эннова", Каширский завод металлоконструкций и котлостроения, Красноярский котельный завод, "Атоммашкомплекс".

Группа компаний "АБ Энерго" специализируется на поставках угля и оборудования, ведет свою деятельность на территории уже пяти стран: России, Узбекистана Грузии, Сербии и Швейцарии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399215
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, инвестиции, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  