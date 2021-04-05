Предприятия России и Кыргызстана налаживают партнерские отношения

В кыргызско-российское экономическое сотрудничество готовы включиться новые предприятия с обеих сторон. Возможности этого были проработаны в ходе посещения кыргызской делегацией некоторых промышленных объектов на территории Московского региона.

Члены делегации Государственного агентства КР по продвижению и защите инвестиций (ГАПЗИ) во главе с его руководителем Алмамбетом Шыкмаматовым, совместно с представителями Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области встретились с руководством Группы компаний "ЗиО", Холдингом "АБ Энерго", а также посетили Подольский машиностроительный завод и Каширский завод металлоконструкций и котлостроения.

Как отмечается, данная поездка была организована при содействии посольства КР в РФ "в целях практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Россию 24-25 февраля текущего года".

В ходе переговоров с руководителями ГК "ЗиО", как сообщается, были обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества по ряду направлений. Это, в том числе, строительство тепловых элетростанций на угольных месторождениях Кыргызстана, сооружение парогазовых установок, модернизация действующих в республике ТЭЦ, развитие малой гидроэнергетики, использование возобновляемых источников электроэнергии.

Достигнуты конкретные договоренности по подготовке c участием ГК "ЗиО" технических предложений для строительства блоков ТЭЦ "под ключ", по созданию тепличных хозяйств, инвестированию в сельское хозяйство КР, в частности, шелководческую отрасль. Кроме того, будет проработана возможность сооружения совместными усилиями логистических центров в республике.

Для реализации намеченных планов предусматривается заключение меморандума о сотрудничестве между ГАПЗИ и АО "Подольский машиностроительный завод".

Группа компаний "ЗиО" является одним из лидеров российского энергетического машиностроения. Помимо проектирования и изготовления котельного оборудования для энергоблоков большой мощности, разрабатывает и производит котельное оборудование для мусоросжигательных заводов, парогенераторные установки для осуществления теплового воздействия на нефтяные пласты, системы охлаждения тепловых электростанций, газовых перекачивающих станций и многое другое, экспортирует продукцию и в другие страны. Структура активов ГК "ЗиО" включает Подольский машиностроительный завод, Научно-производственный комплекс "ОйлГазМаш", проектный институт "Эннова", Каширский завод металлоконструкций и котлостроения, Красноярский котельный завод, "Атоммашкомплекс".

Группа компаний "АБ Энерго" специализируется на поставках угля и оборудования, ведет свою деятельность на территории уже пяти стран: России, Узбекистана Грузии, Сербии и Швейцарии.