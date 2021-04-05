В Таджикистане пройдут масштабные войсковые учения

В Таджикистане на территории трех военных полигонов Хатлонского гарнизона cостоятся организованные Генштабом Вооруженных сил РТ масштабные комплексные оперативные тактические учения.

В них принимают участие представители силовых структур страны, резервисты национальной армии из Хатлонской области, сотрудники госорганов республики, солдаты и офицеры 201-й Российской военной базы в Таджикистане, сообщил "Азия-Плюс" пресс-секретарь оборонного ведомства страны полковник Фаридун Махмадализода.

По его словам, учения запланированы на вторую половину апреля и пройдут на полигонах " "Сумбулак", "Момирак" и "Харбмайдон".

В учениях будут задействованы бронетехника, артиллерия и авиация.

В ходе учений солдаты и офицеры Таджикистана и России отработают вопросы оперативного взаимодействия в случае возникновения угроз на южных рубежах СНГ.

Источник: asiaplustj.info