Полицейский, стрелявший в метро Москвы при мигранте из КР, получил срок

Мосгорсуд вынес приговор бывшему полицейскому Алексею Смирнову. Он обвинен в расстреле сотрудников правоохранительных органов на станции метро "Рязанский проспект" в Москве в 2019 году.

Инцидент произошел вечером 18 сентября. Старший прапорщик УВД столичного метрополитена Алексей Смирнов был остановлен сотрудниками управления собственной безопасности (УСБ) Ранее они установили наблюдение за ним по подозрению в поборах с иностранных граждан за отсутствие регистрации. И после предположительно очередного такого случая, когда Смирнов получил 2 тысячи рублей от приезжего из Кыргызстана, вошли вслед за ними обоими в служебное помещение.

Однако в момент проверки полицейский неожиданно выхватил пистолет и начал стрельбу. В результате старший лейтенант Максим Веялко погиб на месте. Его коллега Алексей Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии, он получил пять огнестрельных ранений.

Смирнов на допросе заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники УСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшим непосредственным руководителям. Смирнову предъявлено обвинение по статьям 317 и 291 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки").

Следствие и суд проходили без кыргызстанца, который, по некоторым данным, ранее покинул Россию.

И вот вердикт в отношении Смирнова вынесен. Ему, как сообщают российские СМИ, назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Девять лет он проведет в тюрьме, еще десять лет - в колонии строго режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших и обязал взыскать в пользу сына погибшего один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, вдове, матери, отцу - по 700 тысяч, брату - 400 тысяч рублей.